In pensione a 61 anni e 7 mesi | il tempo sta per scadere | chi ha diritto al beneficio

Roma - mamma morta da 14 anni - il figlio incassa la sua pensione : Non ha perso una sola mensilità. Per quattordici anni si è presentato, puntuale, allo sportello dell'ufficio postale vicino casa, in via di Grottarossa, a Roma Nord, e ha riscosso la pensione della ...

pensione anticipata - Cgil : “superare legge Fornero”/ Uscita dal lavoro a 62 anni? “Sistema penalizzante” : Inps, per la Pensione anticipata tramite Ape volontaria presentate finora poco più di 1.700 domande. Oggi scadenza per richiedere gli arretrati in alcuni casi(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 16:26:00 GMT)

INPS/ pensione casalinghe a 57 anni e le altre strade per aiutare le donne : INPS, pensioni casalinghe a 57 anni e le altre strade per cercare di aiutare le donne, che devono scontare una disparità di trattamento non indifferente rispetto agli uomini(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 13:36:00 GMT)

Uomini e donne - pensione casalinghe a 57 anni - quanto versare e cosa si prende? Video : Svolgere lavori domestici o di cura della famiglia è un lavoro a tutti gli effetti. Negli ultimi tempi anche la politica si è interessata di questo argomento soprattutto nei tanti e ripetuti incontri tra Governo e sindacati sul tema previdenziale. I lavori di cura della famiglia vanno tutelati meglio, soprattutto a livello previdenziale. Presso l’Inps dal 1997 esiste un fondo casalinghe che si può utilizzare per riuscire ad ottenere una ...

Ape volontaria - in pensione a 63 anni : sbloccati i fondi. Come fare domanda : Si sblocca l'iter per fare domanda per ottenere l'Ape volontaria. Intesa SanPaolo ha annunciato che finanzierà il prestito a garanzia pensionistica che permette di uscire a 63...

Ultime pensione anticipata 2018 e vecchiaia : novità uscita a 71 anni - per chi? Video : Novita' in arrivo dal 1° gennaio 2019 per le uscite da lavoro con #pensione anticipata o con #pensione di vecchiaia in merito ai requisiti di eta' e di contribuzione illustrati nella circolare dell'Inps del 4 aprile 2018, la numero 62. Infatti, l'Inps ha indicato, per ciascuna uscita, quanti anni di eta' dovranno essere maturati per le #Pensioni di vecchiaia a 67 anni dal 2019, con un aumento di cinque mesi rispetto al 2018, gli anni di ...

pensione a 63 anni - dal 13/04 via alle domande per l'Ape - ecco cosa fare Video : Pensione di vecchiaia anticipata a 63 anni con 20 di contributi? Da domani 13 aprile, tutte le procedure saranno sbloccate come confermato dall’Abi, l’associazione delle Banche Italiane che è uno degli organismi che entrano in scena per la #Pensione anticipata in regime di Ape volontario. La misura che è partita come decorrenza il 1° maggio 2017 no aveva ancora visto aprire i battenti per via delle convenzioni da stipulare tra Inps, banche ed ...

C'è chi dovrà attendere i 71 anni per poter andare in pensione : A che età potrò andare in pensione? Per rispondere a questa domanda occorre rifarsi alla circolare dell'Inps numero 62 del 4 aprile scorso con cui l'istituto di previdenza ha reso ufficiale l'...

Novità dall'Inps : pensione a 62 anni con il sistema quote dal prossimo gennaio Video : Il mancato accordo tra i partiti che hanno vinto le elezioni congela qualsiasi discorso sulla riforma delle pensioni. Nonostante il concetto della cancellazione della riforma Fornero sia più volte richiamato nelle discussioni politiche di questi giorni, senza la nascita di un Esecutivo nulla potra' essere fatto. Nel frattempo continuano ad inasprirsi i requisiti per andare in pensione e stavolta a darne conferma è direttamente l’Istituto di ...

In pensione a 71 anni : dal 2019 sarà realtà - tutte le novità e chi toccheranno Video : 2 10 aprile 2018 - l’#Inps, con una circolare [Video], indica che dal 2019 si potra' andare in pensione anticipata solo se si raggiungono i 43 anni e tre mesi di contributi per gli uomini e 42 anni e tre mesi per le donne. Questo perchè dal 1° gennaio 2019 si attiveranno le novita' comunicate dall’INPS. Queste novita' sono legate all'adeguamento dell’eta' pensionabile per l'aggiornamento ISTAT sulle speranze di vita. Ovviamente ...

In pensione sempre più tardi : dal 2019 ci sarà chi lavorerà fino a 71 anni : L'aumento della speranza di vita ha portato un incremento dell'età pensionabile che sarà effettivo a partire dal 2019: sarà necessario avere 67 anni per ritirarsi dal lavoro, ma per alcune categorie non si ha diritto ai contributi pensionistici prima dei 71 anni.Continua a leggere