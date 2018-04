Trento | “concorsi pilotati nella Provincia autonoma | in ospedali e università”

ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 aprile 2018) Il vincitore del concorso pubblico? Te lo dico in anticipo. Anzi, ne scrivo nome e cognome sulla posta elettronica certificata, così che resti traccia inconfutabile di una divinazione che sembra avere molto poco di paranormale, ma è solo il frutto della conoscenza dei metodi che vengono applicati nelle selezioni per la scelta del personale. Ovvero del fatto che, in qualche caso, i concorsi vengono confezionati su misura del vincitore predestinato, alla faccia degli altri concorrenti, speranzosi di cimentarsi in una gara ad armi pari. A gettare ombre pesanti sulla gestione dei concorsi da parte delladi, ma anche dell’Azienda sanitaria e dell’università, è il consiglierele Filippo Degasperi, che questo gioco molto serio di indovinare in anticipo i nomi dei vincitori lo ha già fatto cinque volte. I nomi li ha perfino inseriti sul proprio ...