Uber | dal certificato di morte all’abito da sposa Ecco gli oggetti più strani

Greco dalla GrUber : "Al centro della nostra azione il buonsenso. Non si tratta di salvare il Pd o la Lega - ma le persone" : Ero appassionato di politica e, siccome non mi sentivo rappresentato, non votavo'. La puntata si chiude con un elogio al Molise, in particolare ad uno dei suoi prodotti, da parte di Farinetti: 'Il ...

Greta Menchi - “Ricattata dal mio ex”/ Video denuncia della youtUber : “Io non ho paura - pubblica ciò che vuoi” : Greta Menchi, “Sono stata ricattata dal mio ex”. Video denuncia della youtuber: “Io non ho paura, pubblica ciò che vuoi”. La webstar italiana confessa cosa le è accaduto negli ultimi mesi(pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 21:19:00 GMT)

UberPop - semaforo rosso dalla Corte di Giustizia UE : semaforo rosso dall'Unione europea a UberPop , l'app che permette a chiunque abbia la patente e un'automobile di fare il tassista. Ciascun stato membro dell'Unione può vietare e perseguire , ...

Amstel Gold Race 2018 - il percorso ai raggi X : CaUberg lontano dal traguardo - sarà ancora decisiva? : Il pavé è alle spalle, le Ardenne alle porte. Domenica l’Amstel Gold Race aprirà una settimana dedicata alle classiche collinari, che culminerà con la Liegi-Bastogne-Liegi di 7 giorni dopo. La corsa della birra, per l’edizione del 2018, ha cambiato fisionomia: andiamo a scoprire il nuovo percorso, caratterizzato in particolar modo da un nuovo finale, tutto da scoprire. Il percorso Si parte da Maastricht e già nei primi 20 chilometri ...

Otto e mezzo - Lilli GrUber tradita dalla tosse. La conduttrice non riesce a salutare (Video) : Serata complicata per Lilli Gruber, colpita da un violento attacco di tosse durante la puntata di mercoledì di Otto e mezzo (video QUI) e costretta a chiudere il programma senza salutare il pubblico.Un imprevisto che ha conosciuto il suo apice proprio durante i titoli di coda, con la conduttrice che si stava apprestando a salutare i suoi ospiti, Marco Damilano, Marco Travaglio e Beppe Severgnini.prosegui la letturaOtto e mezzo, Lilli ...

Reggio Calabria : interessante focus sulla tUbercolosi promosso dall'Ordine dei Medici : "L'augurio nostro, come Medici in prima linea nella lotta alla tbc " ha affermato Abbagnara è che la politica sanitaria sia più attenta alla prevenzione ed al rafforzamento delle strutture ad essa ...

Incidente Uber - Parla Velodyne : "La tragedia di Tempe non causata dal Lidar" : A pochi giorni di distanza dall'Incidente che ha visto coinvolta una Volvo XC90 autonoma di Uber a Tempe, Arizona, una delle aziende coinvolte nella vicenda rompe il silenzio ed esce allo scoperto. La Velodyne, fornitrice del Lidar della vetture sperimentale che ha travolto, uccidendola, la 49enne Elaine Herzberg, difende i suoi sensori e punta il dito sulle responsabilità dell'azienda di ride hailing."Il nostro Lidar non prende ...

Guida autonoma : i problemi sollevati dall'incidente Uber : E invece più che mai attuali, non solo per la cronaca recente, ma soprattutto per la velocità con cui evolvono le tecnologie. L'incidente Per iniziare, vediamo cosa si sa dell' incidente . La 49enne ...

Auto a guida autonoma - i problemi etici sollevati dall’incidente di Uber : (foto: Dllu/Wikipedia) Ci siamo, un’Auto a guida Autonoma ha ucciso un essere umano. Nulla di imprevedibile, a dire il vero: come facevamo notare nessuna tecnologia è perfetta, e se le macchine senza pilota si diffonderanno realmente gli incidenti, anche mortali, saranno inevitabili. Ma come tutte le prime volte, questa morte farà parlare. Ed è destinata probabilmente a portare alla luce alcuni nodi mai sciolti nel campo dell’intelligenza ...

Usa - auto Uber senza conducente investe pedone : il video dell’incidente diffuso dalla polizia dell’Arizona : Usa, auto Uber senza conducente investe pedone: il video dell’incidente diffuso dalla polizia dell’Arizona La macchina era in modalità autonoma ma con un guidatore a bordo, che però non è riuscito a intervenire in tempo Continua a leggere

Uber - incidente mortale : sospesi test per guida autonoma/ Donna uccisa dalla macchina che va da sola : Uber, sospesa la guida autonoma per un incidente mortale. Donna uccisa dalla macchina che va da sola e non la vede. Il tutto è avvenuto in Arizona, a bordo c'era un tester.(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 19:40:00 GMT)

Italiaonline conferma i 400 esUberi : piano approvato dal Cda : Il Cda di Italiaonline conferma i 400 esuberi: è stato infatti approvato il piano industriale 2018-2020 che prevede i licenziamenti in vista del "progressivo inserimento di 100 nuove posizioni ...

Domenico/ Uomini e Donne : l’esUberante cavaliere travolto dalle critiche : Bufera di critiche per Maria De Filippi dopo il siparietto del cavaliere Domenico, che ha baciato Tina e Gemma, in una delle ultime puntate del trono over di Uomini e Donne. (Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 13:33:00 GMT)

Mario Monti a Lilli GrUber : 'Fiducia a un eventuale governo M5S? Dipende dal programma' : ' Fiducia a un eventuale governo M5S ? Dipende dal programma'. Mario Monti , ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo , su La7 , apre a un eventuale appoggio di un esecutivo pentastellato: 'E' ...