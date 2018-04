Oggi la sentenza del processo sulla trattativa Stato mafia

Mafia - Oggi la sentenza del processo sulla trattativa : Palermo, 20 apr. , askanews, E' attesa per oggi pomeriggio alla 16, nell'aula bunker del carcere Pagliarelli di Palermo, la lettura della sentenza del processo sulla trattativa Stato- Mafia . La Corte d'...

Marco Vannini/ Omicidio Ladispoli : Oggi la sentenza per la famiglia Ciontoli (Chi l'ha visto?) : Marco Vannini , Omicidio Ladispoli : oggi la sentenza per la famiglia Ciontoli . Stasera il programma Chi l'ha visto? si occuperà del caso fornendo approfondimenti e aggiornamenti(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 15:20:00 GMT)

ULTIME NOTIZIE/ Di Oggi - ultim'ora Usa : prima sentenza Russiagate - Trump ‘rischia’? (2 aprile 2018) : ULTIME NOTIZIE di oggi , 3 aprile 2018, ultim'ora : Usa, prima sentenza del Russiagate contro l'avvocato che mentì al FBI. Rischi per Trump nelle prossime settimane? Gli scenari(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 19:35:00 GMT)

Luciano M Oggi - Giacinto Facchetti e gli arbitri : l'ultima sentenza conferma tutto : Amici lettori, mi corre l' obbligo di fare una premessa. Mi è sempre stato difficile parlare male di chi è assente, tanto più che il soggetto in questione è passato a miglior vita. Purtroppo alcune ...

Alluvione - verdetto per Vincenzi : Oggi la sentenza di appello : A oltre sei anni di distanza dai fatti, i giudici sono chiamati a pronunciarsi sul processo per i morti del Fereggiano del 2011. A giudizio ci sono l’ex sindaco e i suoi ex collaboratori