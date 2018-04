Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 | Roures | «Vendiamo al 100% non esiste solo Sky»

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - dubbi Sky - MediaPro agitano i club divisi su mosse future : La trama legata ai Diritti tv della Serie A si infittisce sempre di più e assomiglia più ad un libro giallo che ad una tematica economico-sportiva. La storia, sempre più intricata, si sta muovendo in queste ore alla vigilia dell'Assemblea della Lega a Milano su due filoni principali: da una parte ci sono i club, preoccupati per la situazione di stallo che si è venuta a creare a pochi mesi dall'inizio del prossimo ...

Diritti televisivi in Serie B - cresce il valore del campionato : numeri pazzeschi Video : La Serie B torna a far parlare di sè [Video]. Non soltanto per i risultati che arrivano dal campo e che, nel turno infrasettimanale giocato ieri, hanno portato ad alcune sorprese, ma anche per la questione legata ai Diritti televisivi. Si parte da un dato: il valore del campionato cadetto è aumentato. Per dirla tutta, si è triplicato. Infatti, la Lega di #Serie B ha pubblicato il bando per i Diritti tv 2018- 2021 e, immediatamente, è saltata ...

Serie B - ecco il bando per i Diritti tv : prezzo minimo 180mln e apertura a Mediapro : Anche la Serie B si prepara all'asta per i diritti tv: la Lega ha pubblicato ieri il bando per i diritti tv 2018/21 L'articolo Serie B, ecco il bando per i diritti tv: prezzo minimo 180mln e apertura a Mediapro è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - MediaPro sorpresa e preoccupata ma pronta a garanzie : Si fa sempre più intricata la vendita dei Diritti tv della Serie A, con un nuovo fronte legale aperto. Sky ha infatti ottenuto una sospensione d'urgenza del bando di MediaPro fino al 4 maggio, concessa nel giro di due giorni dal Tribunale di Milano di fronte ai dubbi sollevati sabato dagli avvocati dall'emittente satellitare. I tempi si allungano e l'atmosfera si surriscalda. «L'unico che sarà danneggiato è il calcio ...

Diritti tv Serie A - sospeso il bando dopo il ricorso di Sky. MediaPro : 'Danneggiato il calcio italiano' : Continua il caos legato ai Diritti tv della Serie A di calcio . La Lega, in una nota, 'appreso da notizie stampa del provvedimento di sospensione del bando pubblicato da MediaPro sui Diritti del ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Lega Serie A : «Interesse definizione rapida della controversia» : La Lega Serie A, appreso da notizie stampa del provvedimento di sospensione del bando pubblicato da Mediapro sui Diritti del campionato di Serie A per il periodo 2018-21, si limita a osservare che è interesse generale del calcio e dei suoi appassionati, in considerazione dei valori economici e anche sociali in gioco, una definizione rapida di qualsivoglia controversia fra le parti. Nessun ulteriore giudizio può essere espresso ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Sky ottiene sospensione bando MediaPro fino al 4 Maggio : Prima di lanciare la propria offerta sui Diritti televisivi del campionato di calcio di Serie A, Sky Italia ha deciso di chiedere per vie legali al Tribunale di Milano una verifica dell'aderenza del bando di MediaPro alle leggi italiane, alla legge Melandri e alle recenti indicazioni dell'Autorità della concorrenza, ottenendone la sospensione sino al 4 Maggio. «Il bando di Media...