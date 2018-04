Diritti Tv | Mediapro tranquillizza la Lega | Nessun dubbio | li venderemo

Mediapro : 'Venderemo i Diritti tv. Non c'è solo Sky' : ' Non sono sorpreso, tutto il mondo sapeva che qualcosa sarebbe successo - dice -. I diritti tv sono nostri, contesteremo il ricorso e spero nel giudizio del Tribunale del 4 maggio. Abbiamo detto che ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - dubbi Sky - MediaPro agitano i club divisi su mosse future : La trama legata ai Diritti tv della Serie A si infittisce sempre di più e assomiglia più ad un libro giallo che ad una tematica economico-sportiva. La storia, sempre più intricata, si sta muovendo in queste ore alla vigilia dell'Assemblea della Lega a Milano su due filoni principali: da una parte ci sono i club, preoccupati per la situazione di stallo che si è venuta a creare a pochi mesi dall'inizio del prossimo ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - MediaPro sorpresa e preoccupata ma pronta a garanzie : Si fa sempre più intricata la vendita dei Diritti tv della Serie A, con un nuovo fronte legale aperto. Sky ha infatti ottenuto una sospensione d'urgenza del bando di MediaPro fino al 4 maggio, concessa nel giro di due giorni dal Tribunale di Milano di fronte ai dubbi sollevati sabato dagli avvocati dall'emittente satellitare. I tempi si allungano e l'atmosfera si surriscalda. «L'unico che sarà danneggiato è il calcio ...

Diritti tv Serie A - sospeso il bando dopo il ricorso di Sky. MediaPro : 'Danneggiato il calcio italiano' : Continua il caos legato ai Diritti tv della Serie A di calcio . La Lega, in una nota, 'appreso da notizie stampa del provvedimento di sospensione del bando pubblicato da MediaPro sui Diritti del ...

Calcio - Diritti : sospeso bando Mediapro : 20.03 Il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso di Sky Italia e ha sospeso d' urgenza il bando di Mediapro fino al 4 maggio, quando ci sarà la decisione nel merito. Non è quindi più valida la scadenza del 21 aprile per le offerte. Dura la reazione della società spagnola al provvedimento: "L'unico danneggiato sarà il Calcio italiano. Queste situazioni non sono buone per la stabilità". Più prudente la Lega di A: "E' interesse generale,in ...

Diritti tv - Sky ottiene la sospensione del bando Mediapro : “Verificare il rispetto delle leggi e delle indicazioni Agcm” : Le offerte per la trasmissione delle partite di Serie A del triennio 2018-2021 dovranno attendere. Sky ha ottenuto dal Tribunale di Milano una verifica dell’aderenza del bando di Mediapro alle leggi italiane, alle legge Melandri e alle indicazioni giunte dall’Agcm con la conseguente sospensione fino al 4 maggio. Un altro stop quindi per la vendita dei pacchetti strutturati dall’intermediario spagnolo che ha acquistato i Diritti ...