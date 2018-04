: Orso muore durante la cattura nel Parco d'Abruzzo - Agenzia_Ansa : Orso muore durante la cattura nel Parco d'Abruzzo - MediasetTgcom24 : Parco nazionale d'Abruzzo, orso marsicano muore durante la cattura #Orsomarsicano - RaiNews : Nel Parco nazionale d’Abruzzo muore durante la cattura un raro orso bruno marsicano ? -

Unbruno marsicano è morto nel Parco nazionale d'la, prevista tra le attività autotorizzate dal ministero dell'Ambiente per il controllo di orsi problematici. "La squadra ha effettuato le procedure per anestetizzarlo e metterlo in sicurezza.Già nella prima fase l'animale ha manifestato problemi respiratori",rende noto il Parco."Nonostante le manovre di rianimazione, è morto in poco tempo".E' "la prima volta che si verifica una simile emergenza, il protocollo riduce i rischi, ma non li esclude".(Di giovedì 19 aprile 2018)