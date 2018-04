Toyota - Veicoli parlanti a partire dal 2021 negli Usa

quattroruote

(Di martedì 17 aprile 2018) Laprevede di iniziare a vendere, cioè in grado di comunicare tra loro utilizzando la tecnologia wireless a corto raggio, già adalUsa. Lobiettivo è quello di evitare migliaia di incidenti ogni anno. Al momento il Dipartimento dei Trasporti americano sta valutando la decisione di adottare una proposta in sospeso che imporrebbe a tutti ifuturi di disporre di questa tecnologia. Tra due anni in gamma. In realtà, lapunta ad accelerare i tempi, dotando di sistemi di comunicazione a corto raggio la maggior parte della sua gamma Usa entro la metà del 2020. Inoltre, la Casa giapponese ha fatto sapere che annunciando i suoi piani, spera che altre aziende automobilistiche seguiranno la stessa strada. Nel dicembre 2016 l'amministrazione Obama aveva proposto di rendere obbligatoria queste tecnologie sulle nuove automobili, concedendo ...