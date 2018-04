Contro i maltrattamenti una rete per aiutare i bambini e i genitori | Servono

Olivia Toscani Contro il padre Oliviero/ “Da lui maltrattamenti psichici”. La replica : “Soffro per lei - ma...” : Olivia Toscani contro il padre Oliviero : “Da lui maltrattamenti psichici”. La replica : “Soffro per lei, ma...” . Le ultime notizie sulla polemica innescata dalla figlia del fotografo(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 19:50:00 GMT)

"Mio padre Oliviero Toscani? Un estraneo. Da piccole subivamo maltrattamenti psichici : imprecava Contro di noi" : "Contesto totalmente le parole di mio padre riguardo al suo rapporto con le figlie. Non l'ho più visto dall'età dei miei quindici anni, quando sono andata via dalla nostra casa a Casale Marittimo per i continui maltrattamenti psichici e per i ricatti che costantemente manifestava con violenza e aggressività, sia contro di me, sia contro mia madre, Agneta, la sua prima moglie con cui ha avuto due figlie".È una lettera ...