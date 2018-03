La prevenzione dell’asma? Il latte materno è l’unica prevenzione

meteoweb.eu

(Di venerdì 23 marzo 2018) Non esiste alcuna cura per l’asma, una malattia che causa 250.000 decessi ogni anno e colpisce 235 milioni di persone in tutto il mondo, secondo le stime dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).i In occasione del 13° Simposio internazionale sull’Allattamento al seno e sulla Lattazione che si sta svolgendo in queste ore a Parigi (dal 22 al 23 marzo), Meghan Azad, Professoressa in Pediatria e Salute Infantile presso l’Università di Manitoba (Canada) e Direttrice del gruppo di ricerca sull’asma nell’ambito dello studio Canadian Healthy Infant Longitudinal Development (CHILD), ha presentato nuove evidenze scientifiche tratte da uno studio multidisciplinare, innovativo ed unico nel suo genere, che dimostrano che ilpreviene l’asma. L’avanguardia di un nuovo studio mostra come iloffra unaprecoce ...