Blastingnews

: Foggia, il commissario Giannetti si presenta: ‘Tifosi, state sereni’ - arbo93 : Foggia, il commissario Giannetti si presenta: ‘Tifosi, state sereni’ -

(Di venerdì 23 marzo 2018) Si sonoti ieri nella sala stampa “Antonio Fesce” dello stadio “Pino Zaccheria” il #Nicolaed il suo collaboratore avvocato Francesco Ardito, che vigileranno sulle vicende del #Calcio per i prossimi sei mesi. “I tifosi possono stare tranquilli”è stato nominatogiudiziale nell’ambito di un procedimento aperto da parte del Tribunale di Milano VIDEO nei confronti dele specifica subito quali saranno le sue mansioni: “In questi sei mesi - tempo determinato per il commissariamento - fungerò da legale rapnte ed amministrerò la societa', seguendo appunto processi amministrativi e riorganizzando alcune problematiche che sonoriscontrate dal giudice nell’ambito di questo procedimento”. Iltranquillizza poi i tifosi VIDEO: “Tutto quello che ora è in corso prosegue normalmente, regolarmente e ...