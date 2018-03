Motocross | GP Comunitat Valenciana 2018 | nuova sfida Antonio Cairoli-Jeffrey Herlings in

oasport

(Di giovedì 22 marzo 2018) Neanche il tempo di respirare per i centauri del Mondiale. Le classi Mx2 ed MxGP torneranno protagoniste già nel prossimo weekend (24-25 marzo) per il terzo appuntamento iridato a Valencia (Spagna) ed il confronto traed, nella classe regina, continuerà a tenere banco. L’appuntamento a Valkenswaard (Olanda) è stato una rappresentazione emblematica delle qualità dell’avversario del nostro centauro. Solo 19° nella Qualifying Race, per via di una caduta, l’olandese ha saputo resettare sciorinando prestazioni da urlo in gara-1 e gara-2 ed aggiudicandosi entrambe le manche proprio davanti a. Ci ha provato Tony, facendo suoi entrambi gli holeshot delle due run ma non c’è stato nulla da fare. La progressione del compagno di marca, in sella alla KTM, è stata inesorabile ed il siciliano non è stato capace di arginare il fiume in piena ...