Elezioni presidente Camera e Senato | a che ora iniziano e come funziona

La presidente del Consiglio Comunale di Messina - chiarisce la propria posizione sulle Elezioni amministrative [Audio] : Intervistata dal giornalista Domenico Bertè , della Rtp-Radio televisione peloritana, , ha riferito di non credere ad una politica del centro destra basata sulla rinuncia ai simboli di Partito perchè ...

Elezioni in Russia : Putin trionfa con oltre il 75%. Lo zar rieletto presidente per la quarta volta : ... per la prima volta è intervenuto sulla questione e ha definito 'una sciocchezza' ritenere la Russia colpevole della morte di Skripal a pochi giorni dalle Elezioni e prima della coppa del mondo. L'...

I rappresentanti dei comuni di Formia e Cisterna non potranno votare alle Elezioni del presidente della provincia : Stanno sconfessando loro stesse; da un lato denunciano l'allontanamento dalla politica da parte dei cittadini, poi sono complici di iniziative politiche che favoriscono questo 'rigetto'. Queste liste ...

Dall'Italia alla Russia : Simona Rossotti nel Team di Monitoraggio Nazionale della Federazione Russa per le Elezioni del Presidente : Chi è Simona Rossotti Una carriera politica in ascesa la sua, che a soli 18 anni è diventata assessore del piccolo comune di Perlo , 122 abitanti, , poi sindaco a 23 anni. Nel 2004 è stata nominata ...

Elezioni 2018 - il presidente di Confindustria Boccia : “Il voto al Sud è stato la nostra Brexit” : Il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia definisce il voto al Sud come la nostra Brexit: "È stato un voto contro i partiti tradizionali". Sulla formazione del nuovo governo dice: "Prima si fa e meglio è”.Continua a leggere

Molise - Elezioni regionali : Di Pietro candidato presidente del centrosinistra : Successivamente si è capito però che l'ex magistrato avrebbe potuto rappresentare una sintesi maggiore per tutta l'area politica che si contrappone a centrodestra e grillini. Alla luce di questa ...

RISULTATI LOMBARDIA Elezioni REGIONALI 2018/ Diretta - vince Attilio Fontana : "Sarò il presidente della gente" : RISULTATI ELEZIONI REGIONALI LOMBARDIA 2018, oggi 5 marzo 2018: exit poll e voti reali per i candidati alla presidenza della Regione Fontana e Gori, le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 23:39:00 GMT)

Elezioni 2018 : Attilio Fontana nuovo presidente della Regione Lombardia : LEGGI Il LIVE BLOG - Promosso fin da subito dalle proiezioni e confermato dalle sezioni via via scrutinate: il leghista Attilio Fontana, a capo della coalizione di centrodestra, è il nuovo presidente ...

Elezioni - chi decide il presidente del consiglio : Luigi Di Maio (Foto: CARLO HERMANN/AFP/Getty Images) Gli italiani hanno votato (qui tutti i dati) e ora in molti si chiedono: chi sarà il presidente del consiglio? La domanda è lecita, la risposta non è semplice. Come previsto dalla nostra Costituzione, a nominare il presidente del consiglio è il presidente della Repubblica. Sempre il presidente della Repubblica nominerà i ministri, su proposta del presidente del consiglio. Ma prima che questo ...

Presidente Kiska : rimpasto governo o Elezioni. Riaperte indagini su omicidio Kuciak : Dopo l'assassinio del reporter Jan Kuciak, che stava indagando su presunte connessioni con la 'ndrangheta, il Presidente slovacco chiede un rimpasto di governo o voto anticipato per far fronte alla 'crisi di fiducia' da parte della popolazione

Slovacchia - presidente dopo omicidio giornalista : 'Rimpasto di governo o Elezioni anticipate' : 'Dobbiamo invece risolvere l'omicidio' di Kuciak che indagava su corruzione e connessione con la 'ndrangheta' ribatte Fico - L'omicidio del giornalista Jan Kuciak scuote la scena politica slovacca. ...

Slovacchia : presidente Kiska - necessario rimpasto di governo o Elezioni anticipate dopo omicidio Kuciak : "Ho parlato personalmente con il primo ministro Robert Fico sulle possibili soluzioni alla crisi politica. Sfortunatamente, sembra che le opinioni sulla questione siano divergenti", ha dichiarato il ...