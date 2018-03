Il debutto del primo orso polare nato in 25 anni in Gran Bretagna

MotoGp Honda - in Qatar debutto positivo per Morbidelli : TORINO - Franco Morbidelli, il migliore tra i debuttanti del 2018, è soddisfatto della sua prima gara nella classe regina: ' È stato un risultato migliore di quanto mi aspettassi '. Il pilota VR46 ...

Iliad : più vicino il debutto in Italia - dal 2 aprile la portabilità del numero sarà possibile : Si avvicina sempre di più il debutto sul mercato Italiano di telefonia mobile di Iliad, il nuovo operatore che andrà …

Il debutto delle spose di Rachel Zoe : Ha vestito star del calibro di Jennifer Lawrence, Cameron Diaz, Anne Hathaway, Kate Hudson e Keira Knightley e ha fatto sognare fan e appassionate di moda con il suo show televisivo. Parliamo di Rachel Zoe, che ha lanciato, finalmente, la sua prima collezione di abiti da sposa. La fashion guru delle star hollywoodiane ha infatti esordito nel mondo della moda Bridal presentando sedici modelli che abbracciano tendenze e stili diversi. Abiti per il ...

Renato Zero verso la seconda parte di Zerovskij? Le ultime novità prima del debutto al cinema : Renato Zero verso la seconda parte di Zerovskij? Sembra proprio che l'artista romano voglia continuare a battere questa pista, quella che ha concepito per i suoi 50 anni di carriera e che ha portato sul palco nell'estate del 2017. Zerovskij è anche un disco, il 29° della carriera di Zero, nel quale ha racchiuso tutta la sua poetica ma anche le caratterizzazioni di una vita che ci tiene sotto scacco rendendoci schiavi delle futilità. I brani ...

Le prime immagini del film di Sorrentino su Berlusconi : il debutto di 'Loro' a Cannes : I party a bordo piscina, il sesso, una riunione istituzionale, le coppe sportive in bella vista in salotto, una Veronica triste e persino Dudù: ecco le prime immagini di Loro, il nuovo attesissimo ...

Video e scaletta del Live On Tour 2018 di Harry Styles - il debutto a Basilea con sorprese per il pubblico tra cover e brani inediti : Al via il Live On Tour 2018 di Harry Styles, la seconda parte della Tournée mondiale del cantante britannico, che si protenderà fino alla prossima estate. Il nuovo Tour di Harry Styles è partito l'11 marzo dalla St. Jakobshalle di Basilea, per prima data del Live On Tour 2018. Dopo i primi concerti da solista tenuti lo scorso autunno nei piccoli club di tutto il mondo, questa volta Harry si esibirà in location molto più ampie e di fronte a ...

Gessica Notaro a Ballando con le Stelle : le immagini del debutto della miss sfregiata con l'acido : Tra i concorrenti della tredicesima edizione di Ballando con le Stelle , che ieri era alla prima puntata, c'è anche Gessica Notaro , la miss sfregiata in volto con l'acido dall'ex fidanzato. Altissima ...

Milano - Palazzo Citterio - restauri finiti : ad aprile il debutto del museo : Il conto alla rovescia è cominciato. Tra poche settimane - l'11 aprile - Palazzo Citterio si svelerà al pubblico dopo i restauri. L'apertura proseguirà durante il Salone del Mobile. Una mostra ...

Nathalie Guetta e Simone Di Pasquale/ L’ansia del debutto la premia ugualmente (Ballando con le stelle) : Nathalie Guetta, storica ed amatissima interprete di Don Matteo 11, è nel cast di Ballando con le stelle al fianco del ballerino Simone di Pasquale.(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 10:09:00 GMT)

ENZO DECARO/ Del debutto con Massimo Troisi e Lello Arena a "Provaci ancora Prof!" (Ieri e Oggi) : ENZO DECARO sarà ospite di "Ieri e Oggi" per ripercorrere gli esordi della sua straordinaria carriera: risate, curiosità e aneddoti poco noti al grande pubblico. (Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 10:02:00 GMT)

Svelato il trailer di Legion 2 - David tra balli e puzzle in attesa del debutto su FX ad aprile : e in Italia? (video) : Nella notte, FX ha rilasciato il trailer di Legion 2 con le immagini che anticipano la seconda attesa stagione incentrata sul mutante David Heller. I nuovi episodi dell'intrigante superhero drama andranno in onda sul network via cavo solo il 3 aprile (in Italia forse dovremo attendere qualche settimana dopo) e mostrano lo stato in cui è riversato il nostro protagonista, dopo essere stato rapito e rimpicciolito dentro una sfera volante nel finale ...

Luke Cage : Netflix annuncia la data del debutto della seconda stagione : Netflix , con un teaser, ha annunciato che la seconda stagione della serie Luke Cage debutterà venerdì 22 giugno sulla piattaforma di streaming. Il protagonista si ritroverà nelle tredici puntate ad affrontare un nuovo nemico che lo mette alla prova, rendendo complicato capire se si è un eroe o un villain. Luke Cage , interpretato ...

Anne-Marie ha svelato la data di uscita del suo album di debutto “Speak Your Mind” : Anne-Marie ha fatto un grande annuncio. Il 27 aprile uscirà infatti il suo album di debutto intitolato “Speak Your Mind”. Il disco puoi già ordinarlo da ora su iTunes. Nel post condiviso da Anne-Marie sui suoi social puoi leggere anche la tracklist di “Speak Your Mind”, formata da 12 canzoni nella versione standard e da 16 nella versione deluxe. Speak Your Mind – Tracklist 1. Cry 2. Ciao Adios 3. Alarm 4. ...

Il "debutto" della Regina in prima fila a una sfilata : La Regina Elisabetta II per la prima volta a una settimana della moda, la London Fashion Week . E la sua apparizione è stata stupefacente, tanto più che la sovrana si è seduta in prima fila, accanto ...