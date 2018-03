Consumi in ripresa a febbraio ma le aspettative sono prudenti

Regno Unito - Consumi in ripresa ma meno del previsto : Teleborsa, - Parte bene il 2018 in termini di consumi, nel Regno Unito. Secondo l' Office for National Statistics , nel mese di gennaio, le vendite al dettaglio espresse in volume, ossia in base alla ...

Ripresa forte grazie ai Consumi Industria - il 2017 doppia il 2016 Parla l'economista Mario Deaglio : "E' una Ripresa in atto ormai da un paio di anni a questa parte che ci ha fatto uscire dalla tendenza con i segni meno, ma che resta più debole rispetto a quella rilevata negli altri Stati europei. Sta continuando grazie agli stimoli monetari azionati dalla banca centrale europea, liquidità che è andata e sta andando alle imprese e solo adesso le famiglie Segui su affaritaliani.it

Consumi - è la ristorazione il volano della ripresa : (Teleborsa) - La ristorazione, con 41 miliardi di euro di valore aggiunto , è il settore trainante della filiera agroalimentare italiana, più importante di Agricoltura e Industria Alimentare. Bar e ...

Vino - Consumi in ripresa : bene gli spumanti all'estero : 'In Usa patiamo il ritorno dei vini francesi e il successo dei neozelandesi. In compenso possiamo dirci soddisfatti per le prestazioni del comparto spumanti, se pensiamo che in Gran Bretagna, per la ...