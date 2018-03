La playlist per accogliere la primavera col giusto ritmo

Spotify Touts Personalized playlists in Public Investor Pitch : Spotify said it controls 42 percent of the global streaming music market. It said that's twice the size of its closest competitor, Apple Music. Premium subscribers -- users who pay to access Spotify -...

Spotify - come fare le playlist su misura e altri consigli per usarlo meglio : Mentre Spotify si prepara a testare un’applicazione autonoma dedicata all’ascolto delle sole playlist (si chiama Stations e per ora è in diffusione in Australia) c’è una simpatica piattaforma, battezzata Nelson, che ci consente di generare playlist intervenendo sui parametri dell’algoritmo di raccomandazione del servizio di streaming. In altre parole, Nelson produce una selezione automatica di brani, cioè appunto sforna playlist, in base alle ...

Nelson - ecco come creare la playlist perfetta su Spotify : Lo streaming ha cambiato per sempre il modo di ascoltare la musica. Prima eravamo cercatori d’oro, sempre a caccia di dischi e poi di cd in negozietti sempre troppo scuri, dove era il negoziante però a fare la differenza. Perché di fronte a frotte di album, era difficile scegliere e così, presa la macchina o la metro, facevi anche venti chilometri per andare dal tuo spirito guida, il negoziante. Con lo streaming ora è la musica che ci ...

Nelson - ecco come creare la playlist perfetta su Spotify : Lo streaming ha cambiato per sempre il modo di ascoltare la musica. Prima eravamo cercatori d’oro, sempre a caccia di dischi e poi di cd in negozietti sempre troppo scuri, dove era il negoziante però a fare la differenza. Perché di fronte a frotte di album, era difficile scegliere e così, presa la macchina o la metro, facevi anche venti chilometri per andare dal tuo spirito guida, il negoziante. Con lo streaming ora è la musica che ci ...

Nelson - ecco come creare la playlist perfetta su Spotify : Lo streaming ha cambiato per sempre il modo di ascoltare la musica. Prima eravamo cercatori d’oro, sempre a caccia di dischi e poi di cd in negozietti sempre troppo scuri, dove era il negoziante però a fare la differenza. Perché di fronte a frotte di album, era difficile scegliere e così, presa la macchina o la metro, facevi anche venti chilometri per andare dal tuo spirito guida, il negoziante. Con lo streaming ora è la musica che ci ...

Spotify lancia Stations - la nuova app gratuita per ascoltare le playlist Video : Da poche ore #Spotify ha lanciato ufficialmente in alcuni Play Store del mondo la sua nuova sfida. Si tratta di una nuova app completamente gratuita [Video] che consente all'utente di selezionare velocemente e con grande facilita' la propria playlist preferita. Stations, la nuova app di Spotify Spotify ha rilasciato la sua nuova app per Android [Video] dedicata esclusivamente all'ascolto rapido e facile delle playlist e delle stazioni. L'app si ...

Spotify Stations : App Per Trovare - Cercare E Ascoltare playlist Spotify : Spotify: ora c’è un’app autonoma per Ascoltare solo le Playlist. Ecco Stations, la nuova app di Spotify per Trovare le Playlist generiche di tuo interesse Spotify Stations: Cosa E’, Come Funziona, A Cosa Serve Per ora disponibile solo su Android in Australia, l’app sembra voler sfruttare lo stesso principio di Spotify free mobile per fare nuovi subscribers […]

Fedez fa una playlist per il piccolo Leone : Chiara Ferragni mostra le sue ultime giornate italiane prima di volare in America e Fedez ne approfitta per far ascoltare a Leone le sue canzoni. Il bambino si muove e pare apprezzare i brani che hanno fatto innamorare la blogger e il rapper. Tutti attorno al pancione nudo di Chiara a toccare e cogliere i movimenti di Leone. L’ultimo giochino in casa Fedez sono un paio di cuffie da appoggiare alle curve della Ferragni per far sentire al ...

Fedez/ playlist per Leone : Chiara Ferragni saluta il papà Marco : Fedez fa ascoltare al piccolo Leone nella pancia di Chiara Ferragni le sue canzoni. Il bambino sussulta ascoltando "Vorrei ma non posto", canzone galeotta per la coppia.(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 18:22:00 GMT)

FEDEZ/ playlist per Leone : il pancione di Chiara Ferragni si muove “Vorrei ma non posto“ : FEDEZ fa ascoltare al piccolo Leone nella pancia di Chiara Ferragni le sue canzoni. Il bambino sussulta ascoltando "Vorrei ma non posto", canzone galeotta per la coppia.(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 14:25:00 GMT)