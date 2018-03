huffingtonpost

: Grazie al progetto europeo Sharing Cities riconsegnamo a sessanta famiglie due immobili riqualificati e più efficie… - cristajani : Grazie al progetto europeo Sharing Cities riconsegnamo a sessanta famiglie due immobili riqualificati e più efficie… - teatrolafenice : ?? Comincia oggi il percorso della nostra musica per tutta la @CMVenezia e lo facciamo a partire da Palazzo Danielat… - MPenikas : 'Facciamo partire il Parlamento' -

(Di domenica 18 marzo 2018) "Ho parlato oggi pomeriggio, per pochi minuti, con Luigi Di Maio. Con lui ci siamo confrontati sulla questione delle presidenze delle Camere in vista del voto di venerdì prossimo. Non abbiamo parlato di nomi né di ruoli. Per quanto mi riguarda sarò contento, come centrodestra, di sentire lui e gli altri esponenti politici nei prossimi giorni con l'unico obiettivo di giungere quanto prima a rendere operativo ilcon la designazione delle rispettive presidenze". Così il segretario della Lega Matteo Salvini.Il leader di Liberi e uguali Pietro Grasso ha ricevuto la telefonata di Luigi Di Maio del Movimento 5 stelle. Nel corso del colloquio è stato affrontato il tema delle presidenze delle camere, con particolare riferimento alla necessità di individuare figure autorevoli e di garanzia.