Un test del dna (economico) per capire cosa mangiare e prevenire malattie. L'idea di una startup italiana : Studiare a Oxford, tornare in Italia, mollare l'università e fondare una startup. È la storia di Giordano Bottà, ceo e co-fondatore di Allelica, una neonata società che permette di leggere le variazioni genetiche del Dna, capire i disturbi cui si è predisposti e creare una dieta su misura per prevenirli. Con un test economico: 249 euro. Da Roma a Oxford e ritorno Bottà, co-fondatore assieme ...

Foreste - sì del governo al testo unico Orsini : "Ora cabina di regia" : Un primo passo per riattivare una filiera fondamentale per l'economia nazionale in un'ottica di circolarità e sostenibilità ambientale'. 'Si tratta di un investimento rilevante nelle risorse del ...

Snowboardcross - Coppa del Mondo Veysonnaz 2018 : avanti tutti gli azzurri nelle qualifiche - Moioli in testa : Ultima prova per la Coppa del Mondo di Snowboardcross, con le sfere di cristallo già assegnate a Pierre Vaultier e Michela Moioli. In quel di Veysonnaz (Svizzera), sono andate in scena oggi le qualifiche: domani sarà la volta della gara che chiuderà la stagione. Molto bene i componenti della squadra azzurra. Al maschile gli statunitensi Nate Holland e Mick Dierdorff stampano i migliori crono. Terza piazza però per Emanuel Perathoner. avanti ...

Il governo approva la riforma della carceri. Salvini protesta : “È un salva ladri” : Il consiglio dei ministri ha approvato stamane la riforma dell'ordinamento penitenziario voluta dal ministro Andrea Orlando. Il testo prevede l'ampliamento delle misure alternative al carcere per l'esecuzione delle condanne e mira ad abbattere la cosiddetta "recidiva" puntando sul recupero e reinserimento del reo in società attraverso percorsi ad hoc.Continua a leggere

Tiziano Ferro è papà?/ Foto su Instagram - solo un test in attesa della grande rivelazione? : Tiziano Ferro non ha mai nascosto la sua voglia di paternità e la Foto pubblicata sui social lascia pensare che il suo sogno sia finalmente diventato realtà. Ecco le novità(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 14:14:00 GMT)

Mafia : legale Mori - Procura vuole la testa del generale : Palermo, 16 mar. (AdnKronos) - "Oggi si fa lo stesso processo perché la Procura vuole la testa del generale Mori". Così, l'avvocato Basilio Milio durante le arringhe difensive al processo sulla trattativa tra Stato e Mafia in corso al Palazzo di giustizia di Palermo. Milio, che difende il generale M

Mafia : legale Mori - Procura vuole la testa del generale : Palermo, 16 mar. (AdnKronos) – “Oggi si fa lo stesso processo perché la Procura vuole la testa del generale Mori”. Così, l’avvocato Basilio Milio durante le arringhe difensive al processo sulla trattativa tra Stato e Mafia in corso al Palazzo di giustizia di Palermo. Milio, che difende il generale Mario Mori e il generale Antonio Subranni, accusati di minaccia a corpo politico dello Stato, fa riferimento ai due processi ...

Audio - testo e traduzione di Done For Me di Charlie Puth con Kehlani - il nuovo singolo da Voicenotes : la data di uscita dell’album : Done For Me di Charlie Puth è il nuovo singolo rilasciato in collaborazione con Kehlani, disponibile sulle piattaforme digitali in streaming e download. Cantante e produttore nominato diverse volte ai Grammy Awards, Charlie Puth è tra le popstar interazionali più apprezzate del momento. Il nuovo singolo Done For Me di Charlie Puth con Kehlani anticipa il secondo album del cantante, inizialmente previsto per il mese di febbraio. Charlie ...

Elezioni - il pasticcio delle schede : troppe contestazioni - a rischio l'insediamento del Parlamento : Un pasticcio di conteggi intrecciati, contestazioni in arrivo, ritardi. A dodici giorni dalle Elezioni, non ci sono ancora certezze sui nomi di chi siederà alla Camera e al Senato...

Società russa svela dettagli dei testi di volo del drone "Sirius" - : "Lo scopo del nostro progetto era creare un velivolo civile di alta quota competitivo a livello globale, anche per la regione artica. Il drone può trovarsi in quota di volo per molti giorni e ...

Celebrity Masterchef Italia 2/ Cast e diretta : è ora del pressure test (prima puntata) : Celebrity Masterchef 2018, prima puntata in onda su SkyUno HD: diretta e la presentazione del Cast ed i primi due episodi in onda con la prova in esterna speciale(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 21:49:00 GMT)

Mozione della minoranza in comune per riaccreditare la testata Olbia.it : I consiglieri voteranno sul reinserimento della testata nella miling list. I consiglieri Comunali di minoranza della Coalizione Civica e Democratica , i consiglieri del Movimento 5 Stelle e Progetto ...

Lazio furiosa - proteste anche in Europa League : portiere della Dinamo Kiev graziato : Dinamo Kiev-Lazio, si sta giocando la gara di Europa League valida per il ritorno degli ottavi di finale. Inizio davvero importante per la squadra di Simone Inzaghi che domina in lungo ed in largo. Al 23' il match si sblocca, disattenzione da parte del portiere di casa, Lucas Leiva anticipa di testa e porta in vantaggio la Lazio che adesso dovrà mantenere il vantaggio per ottenere la qualificazione ai quarti. Alla fine del primo episodio ...

Processo a Woodcock - Fragliasso teste d'accusa : «Presi atto della pubblicazione di quell?articolo e non mi fece piacere leggerlo» : Inviato a Roma È iniziato il procedimento disciplinare a carico dei pm di Napoli Celeste Carrano e Henry John Woodcock. Nel corso della prima parte dell?udienza il pg della Cassazione...