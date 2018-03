Abolita la festa del papà in un asilo comunale | “offenderemmo i bambini adottati da

meteoweb.eu

(Di venerdì 16 marzo 2018) E’ successo in undel quartiere Isola di Milano, dove si è deciso di abolire ladelper non offendere iche hanno due mamme o due. A denunciare questo fatto gravissimo è stato l’ex vice sindaco Riccardo De Corato, dichiarando che “è vergognoso che uncancelli ladelper non offendere i genitori gay: siamo arrivati anche a questo a Milano, dopo che l’amministrazione arancione ha cancellato mamma eper genitore1 e genitore2“. Qui manca il rispetto per la famiglia, continua De Corato, indignato contro le educatrici che hanno deciso di sostenere questa iniziativa. La scuola è, non è accettabile che ognuno faccia quello che gli pare! Se la linea del Comune è quella di far fare a ogni educatrice quello che vuole, allora prepariamoci all’anarchia di ogni singola maestra. Palazzo Marino non ...