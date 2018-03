Champions League 2018 | Messi trascina il Barcellona ai quarti di finale | il Bayern Monaco

Champions League : Minsk-Avellino 72-81 : La Sidigas Avellino espugna il campo del Tsmoki Minsk , 81-72, ottenendo la qualificazione ai quarti di finale della Champions League di basket , dove troverà i lituani dell'Utena, già affrontati ...

Barcellona-Chelsea 3-0 - blaugrana stellari in Champions League : Messi un alieno - Conte spazzato via [FOTO] : 1/19 LaPresse ...

PAGELLE / Barcellona Chelsea (3-0) : i voti della partita (Champions League - ritorno ottavi) : PAGELLE Barcellona Chelsea 3-0: i voti della partita che si è giocata al Camp Nou. Blaugrana qualificati ai quarti con Messi (due gol e 100 in Champions League) e Ousmane Dembélé(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 22:31:00 GMT)

Risultati Champions League/ Diretta gol live score : Messi fa 100 gol - Barcellona ai quarti! (ritorno ottavi) : Risultati Champions League, ritorno ottavi: dopo il Bayern Monaco, anche il Barcellona si qualifica ai quarti di finale grazie al 3-0 sul Chelsea maturato al Camp Nou. 100 gol per Messi(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 22:25:00 GMT)

Champions League - ecco tutte le squadre qualificate ai quarti : Champions League, ecco tutte le squadre qualificate ai quarti. Si sono conclusi gli ottavi di finale di Champions League, adesso grande attesa in vista dei quarti. Due le squadre italiane qualificate, la Juventus e la Roma, i due club sono intenzionati ad arrivare il più lontano possibile. Siviglia e Liverpool sembrano le squadre più alla portata, può andare in scena anche il derby tra le squadre italiane. La squadra più pericolosa è sicuramente ...

LIVE Barcellona-Chelsea Champions League risultato in tempo reale : 2-0 entra Gomes esce Busquets : ... Courtois, Azpilicueta, Christensen, Rudiger, Moses, Alonso, Fabregas, Kanté, Willian, Pedro, Hazard Allenatore : Antonio Conte Notizie sul tema Barcellona-Chelsea diretta tv e LIVE streaming oggi ...

RISULTATI Champions League / Diretta gol live score - ritorno ottavi : Blues all'assalto - ma il gol non arriva : RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: Diretta gol live score delle partite che si giocano mercoledì 14 marzo, ritorno degli ottavi. Il Bayern vince anche il ritorno, Barcellona Chelsea chiude i giochi(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 21:55:00 GMT)

Sorteggio Champions League - le possibili avversarie della Roma : Sorteggio Champions League, le possibili avversarie della Roma. Impresa della squadra giallorossa che ha staccato il pass per i quarti dopo il successo contro lo Shahktar, due le italiane in corsa, c’è anche la Juventus di Massimiliano Allegri che ha eliminato il Tottenham. La squadra di Di Francesco si candida ad essere la mina vagante, non ha nulla da perdere, due le squadre sicuramente alla portata, il Liverpool ed il Siviglia, ...

Pallanuoto - Champions League 2018 : Pro Recco-Jadran 10-5. Liguri sempre più primi nel girone : Continua a galoppare la Pro Recco anche in Champions League di Pallanuoto maschile: la squadra ligure, comunque già qualificata per la Final Eight di Genova, in qualità di società organizzatrice, batte per 10-5 lo Jadran con una sontuosa parte centrale di gara, e rafforza così il primato in classifica. Nel primo quarto botta e risposta tra Mandic e Spaic, poi nella seconda frazione il primo allungo della formazione italiana con Di Fulvio, la ...

Sorteggio Champions League - tutte le possibili avversarie della Juventus : Sorteggio Champions League, tutte le possibili avversarie della Juventus. La squadra di Massimiliano Allegri ha staccato il pass per i quarti di finale, importante risultato per i bianconeri che oggi hanno anche vinto la gara di campionato contro l’Atalanta. Per la Juventus adesso attesa per conoscere l’avversario dei quarti di finale, le squadre più abbordabili sono Siviglia e Liverpool mentre la più in forma è sicuramente il ...

Sorteggio Champions League - data ed orario per i quarti di finale : Sorteggio Champions League – Due italiane. Imprese di Juventus e Roma che hanno staccato il pass per i quarti di finale, importante obiettivo per il nostro calcio che torna ad alti livelli. La squadra di Massimiliano Allegri ha vinto contro il Tottenham, pronostico della vigilia confermato, stesso discorso per gli uomini di Di Francesco che hanno avuto la meglio dello Shakhtar. Le due squadre che sembrano alla portata sono Liverpool e ...

LIVE Barcellona-Chelsea Champions League risultato in tempo reale : 2-0 raddoppio di Dembelé : ... Courtois, Azpilicueta, Christensen, Rudiger, Moses, Alonso, Fabregas, Kanté, Willian, Pedro, Hazard Allenatore : Antonio Conte Notizie sul tema Barcellona-Chelsea diretta tv e LIVE streaming oggi ...

LIVE Barcellona-Chelsea Champions League risultato in tempo reale : 1-0 Messi sblocca il match : ... Courtois, Azpilicueta, Christensen, Rudiger, Moses, Alonso, Fabregas, Kanté, Willian, Pedro, Hazard Allenatore : Antonio Conte Notizie sul tema Barcellona-Chelsea diretta tv e LIVE streaming oggi ...

Pagelle/ Barcellona Chelsea : i voti della partita (Champions League - ritorno ottavi - primo tempo) : Pagelle Barcellona Chelsea: i voti della partita che si è giocata al Camp Nou, valida per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League. Si ripartiva del risultato di 1-1(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 21:37:00 GMT)