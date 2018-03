Toyota RAV4 - La prima immagine in attesa del Salone di New York

quattroruote

(Di martedì 13 marzo 2018) Con la pubblicazione del primo teaser, laha confermato il debutto della nuovain antemondiale aldi New. L'mostra la fiancata della Suv, senza però fornire indizi precisi sul nuovo design: il cofano con bordo curvo e l'inclinazione del lunotto fanno pensare a un taglio più dinamico, in linea con i nuovi dettami del marchio, ma non è possibile per ora trarre altre informazioni. Non è escluso che alcuni tratti stilistici siano derivati dalla FT-AC Concept, presentata nel 2017 aldi Los Angeles.La quinta generazione della. La quinta generazione delladovrebbe sfruttare la piattaforma modulare Tnga, introducendo così elementi tecnici comuni ai modelli più recenti. Non è escluso, quindi, l'arrivo di varianti ibride aggiornate con una strategia simile a quella appena annunciata per la Auris aldi Ginevra.