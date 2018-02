Saremo tutti spiati dai droni? Che cosa prevede la nuova bozza dell’Ue

F1 - Lewis Hamilton : “Alonso il più forte di tutti - Vettel dà spazio - Verstappen rischia sempre. Saremo tutti in lotta per il Mondiale” : Lewis Hamilton è molto carico in vista del Mondiale 2018 di Formula Uno che scatterò a marzo in Australia. Il Campione del Mondo si sta preparando in vista degli ormai imminenti test e ha rilasciato delle dichiarazioni ad Autosport parlando proprio di quello che lo aspetta nei prossimi mesi. Il britannico parla dei suoi rivali: “Siamo in quattro tra i più forti. Ci sono Fernando Alonso della McLaren, Sebastian Vettel della Ferrari e Max ...