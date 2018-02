In nome di Wondy

vanityfair

(Di venerdì 23 febbraio 2018) Lo sai. Certo che lo sai, ovvio che lo sai. Lo sai in ogni momento del giorno e pure di notte, mentre sogni, e non vi rivedete nemmeno lì. Lo sai benissimo, eppure ci sono dei momenti, piccoli, in cui non lo sai più. E fai pensieri sciocchi, tipo di poter telefonare, o gesti sciocchi, tipo mettere anche il suo piatto, a tavola. Poi ti ricordi e ritiri tutto: la mano col piatto, il dito dal telefono. E vai avanti.-Francesca Del Rosso non c’è più da un anno e due mesi e Alessandro Milan, suo marito, va avanti. In un modo in cui non pensava sarebbe mai stato capace. «Mi vivi dentro», le aveva scritto salutandola in una lettera pubblicata su Facebook dopo che le metastasi di un cancro al seno ostinatissimo l’avevano portata via. Tre parole d’amore che sono diventate una profezia: «Penso davvero che qualcosa di Francesca sia entrato in me. Lo riconosco in quella voglia che mi è venuta ...