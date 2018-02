Milano L’Italia vista dalla moda 1971-2001

ITALIANA : a Milano si racconta l’Italia attraverso la moda : È il 1971 quando Walter Albini, il primo «stilista» (fu Anna Piaggi a coniare per lui questo nome, che poi è passato a indicare tutti i designer di moda) italiano, decide di presentare la sua «collezione unitaria» a Milano. È una rivoluzione: intanto perché per la prima volta presenta con il suo nome i progetti di cinque case di moda diverse, specializzate in prodotti differenti, per creare un look completo. Poi perché abbandona Firenze, allora ...

Ema, due i ricorsi presentati in Ue: uno dell'Italia e uno del Comune di Milano Il ministro Padoan: "Milano, a differenza di Amsterdam, è pronta per ospitare l'Agenzia europea del farmaco e merita l'assegnazione"

«Amsterdam non è pronta per l’Ema». L’Italia fa ricorso e Milano torna a sperare : Il direttore: il sito provvisorio è la metà del necessarioPalazzo Chigi si rivolgerà alla Corte di giustizia europea

L’Italia nello Spazio : ASI e Politecnico di Milano insieme per 15 anni : Quindici anni di collaborazione e nascita di 4 figure accademiche focalizzate su tecnologie innovative per lo Spazio: questi i punti più importanti dell’accordo tra Agenzia Spaziale Italiana e Politecnico di Milano. I due enti – spiega l’ASI – si impegnano a delineare e a percorrere gli ambiti strategici in cui si svolgerà la ricerca nel settore nei prossimi decenni, in un processo che vedrà la partecipazione di altri operatori ...