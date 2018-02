Essential Phone PH-1 | Android 8 1 Oreo Beta disponibile via OTA

Essential Phone PH-1 potrebbe arrivare in Europa entro marzo : Lo sperato arrivo in Europa di Essential Phone PH-1 non è più un miraggio da oggi. entro il primo trimestre del 2018, cioè entro il prossimo mese di marzo, lo smartPhone di Andy Rubin potrebbe sbarcare sul nostro continente. Riguardo alla commercializzazione in Italia Jason Keats non parla, ma le probabilità ci sono tutte; riguardo ai prezzi, stessa cosa. L'articolo Essential Phone PH-1 potrebbe arrivare in Europa entro marzo è stato pubblicato ...

Essential Phone Halo Gray arriva in esclusiva su Amazon e costa 150 dollari in meno : Essential ha annunciato quest'oggi l'arrivo in esclusiva su Amazon del suo Essential Phone PH-1 nella nuova colorazione denominata Halo Gray. Lo smartPhone viene proposto ad un prezzo di 499,99 dollari, vale a dire 150 dollari in meno delle tre nuove colorazioni annunciate ieri. Si trova al momento in pre-ordine e verrà rilasciato ufficialmente il prossimo 21 febbraio.

Essential Phone PH-1 si arricchisce con tre nuove colorazioni - in edizione limitata : Essential Phone, pur se con qualche difetto, resta uno degli smartPhone più belli in commercio. Entro la prossima settimana potrete comprarlo in una delle tre nuove colorazioni, anche se vi costerà qualcosa di più.

La prima beta di Android 8.1 Oreo per Essential Phone è in roll out : Essential Phone PH-1, il primo smartPhone dell'azienda di Andy Rubin sta iniziando a ricevere la prima beta dell'aggiornamento ad Android 8.1 Oreo. L'aggiornamento è in roll out via OTA, pesa 492,9 MB e contiene alcune nuove feature e le patch di sicurezza del mese di febbraio.

Essential Phone PH-1 : in arrivo una nuova colorazione : Il team di Essential ha deciso di provare a lanciare una nuova colorazione di Essential Phone PH-1, preannunciandola con un messaggio su Twitter e un'immagine

IDC svela i dati delle vendite di Google Pixel ed Essential Phone nel 2017 : Curiosi di scoprire il numero di smartPhone venduti da Google ed Essential nel corso del 2017? Ecco quanto ha appena rivelato Francisco Jeronimo di IDC

L'app Camera di Essential Phone si aggiorna con importanti novità : Arriva un importante aggiornamento per Camera, una delle applicazioni ufficiali di Essential Phone PH-1. Scopriamo insieme quali sono le novità introdotte

Nubia Z19 potrebbe avere un design simile a quello di Essential Phone : I presunti schemi di Nubia Z19, il prossimo top di gamma del produttore cinese, sono trapelati in Rete, mostrando un design molto simile a quello di Essential Phone, con un piccolo notch in alto per la fotocamera frontale e un elevato rapporto schermo/superficie frontale.

BQ Aquaris U2 - Moto G5S Plus - Essential Phone PH-1 e Sony Xperia XZ Premium si aggiornano : ecco le novità : BQ Aquaris U2, Essential Phone PH-1, Motorola Moto G5S Plus e Sony Xperia XZ Premium si aggiornano. Siete curiosi di conoscere quali sono in dettaglio le novità introdotte da questi update?

Essential Phone Ph-1 dovrebbe passare direttamente ad Android 8.1 Oreo : Sebbene la versione beta di Android 8.0 Oreo sia stata rilasciata da oltre un mese, pare che Essential Phone Ph-1 passi direttamente alla release 8.1 dell'OS

Essential Phone aggiunge le scorciatoie per le modalità di scatto con il nuovo aggiornamento : Essential ha rilasciato un nuovo aggiornamento per la fotocamera di Essential Phone che, oltre a portare le classiche ottimizzazioni e a migliorare le prestazioni, aggiunge te nuove scorciatoie per attivare rapidamente altrettante modalità di scatto, con una semplice pressione prolungata sull'icona dell'applicazione.

Essential Phone : nuova beta di Oreo - supporto aptX - Project Treble e molto altro : Essential Phone riceve la terza beta di Oreo, mente il team parla di Project Treble, supporto aptX, latenza del display e molto altro in un nuovo AMA.

Essential guarda al futuro : ecco quattro nuovi accessori per il Phone (e non solo) : L'azienda di Andy Rubin ha iniziato a guardare al futuro con maggior tranquillità e adesso lancia diversi accessori: quattro arrivano subito, due tra qualche tempo

Patch di sicurezza di gennaio contro Meltdown e Spectre - Essential Phone PH-1 dà il via : Arrivano sull'Essential Phone PH-1 le Patch di gennaio 2018, Patch che includeranno per tutti gli smartPhone Android delle protezioni contro le vulnerabilità note come Meltdown e Spectre.