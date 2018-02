L’incendio di Milano | è morto Haitam L’ultimo squillo alla mamma | «Ho paura | è tutto

Morto il tredicenne rimasto intossicato nelL’incendio a Milano : Haitam, il ragazzino di 13 anni che ieri era rimasto gravemente intossicato durante l’incendio di un appartamento in via Cogne 20, nel quartiere di Quarto Oggiaro, a Milano, è Morto questa mattina. Era tenuto in vita artificialmente all’ospedale Sacco. Ma alle 10.04 i medici hanno dichiarato il decesso. ...

