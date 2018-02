Chiamami col tuo nome Realismo | politica e meta-narrazione secondo Luca Guadagnino

Chiamami col TUO NOME di Luca Guadagnino (2017) : Arriva nelle sale italiane con il migliore dei biglietti da visita CHIAMAMI col tuo NOME, a un anno dalla presentazione al Sundance Film Festival e alla Berlinale 2017: quattro nomination agli Oscar (compresa quella come miglior film), dopo diversi premi già conquistati negli Usa, per la pellicola di Luca Guadagnino, che consacrano definitivamente il regista di Io sono l'amore come uno dei più importanti autori ...

Recensione : “Chiamami col tuo nome” il capolavoro che fa approdare Luca Guadagnino agli Oscar : In una placida Crema dell’’83, in cui la vita scorre in simbiosi con la natura, la musica, i libri e l’arte, due ragazzi, il diciassettenne italiano Elio e il ventiquattrenne americano Oliver, maturano tra loro un’amicizia che ben presto si trasformerà in un amore appassionato e travolgente, capace di trasportare il telespettatore in un mondo a parte, quello ricreato con magistrale abilità dal regista italiano Luca Guadagnino. Ispirata al ...

Per Lagerfeld una tuta vale il divorzio ma Armie Hammer l'ha scelta per promuovere "Chiamami col tuo nome" : "I pantaloni della tuta sono un segno di sconfitta e la cosa da fare è buttare fuori dal guardaroba tutte le tute da ginnastica e non indossarle mai più per uscire, perché sono una delle prime cause di divorzio". Le parole di Karl Lagerfeld, stilista e direttore creativo di Chanel e Fendi, non sembrano interessare affatto a uno come Armie Hammer che, probabilmente, visto il suo poco interesse per la moda, sa a malapena chi ...

Chiamami col tuo nome - le parole di padre Andrea Cassinelli : “Quindi il potenziale capolavoro parla di amore omosessuale pedofilo” : Sdogana la pedofilia. Il film di Luca Guadagnino, “Chiamami col tuo nome”, candidato a quattro premi Oscar, secondo padre Andrea Cassinelli fa questo. “Quindi il potenziale capolavoro parla di amore omosessuale pedofilo… non male per sdoganare la pedofilia, post valido anche se fosse tra un giovane e una bambina”. Assai avvezzo ai social, quanto diretto nei commenti, sceglie Facebook per scrivere il suo pensiero in merito alla pellicola ...

Chiamami col tuo nome - di Luca Guadagnino : Rispetto al romanzo di Aciman, l'ambientazione dalla ligure Bordighera viene spostata in Lombardia, e l'anno non è più il 1988 del romanzo, ma 1983 segnato dalla politica di Craxi. I bei paesaggi ...

Il film del weekend : Chiamami col tuo nome : "Chiamami col tuo nome", il nuovo film di Luca Guadagnino (già regista di "Io sono l’amore" e "A bigger splash") è fresco di quattro nomination agli Oscar tra cui quella per il miglior film, un vero avvenimento per il nostro cinema. Sebbene l'eleganza della pellicola si fondi su alcune caratteristiche generalmente respingenti per il cosiddetto spettatore medio, quali un ...

Chiamami col tuo nome : perché Luca Guadagnino piace agli americani : Intanto la fauna autoctona pensa a cucinare o a trastullarsi al bar, fa discorsi isterici sulla politica italiana anni '80, quando ancora esistevano Pci e Psi e Bettino Craxi era argomento di ...

Chiamami col tuo nome : i luoghi dove è stato girato il film di Guadagnino : ... Sirmione (BS) La scena del ritrovamento archeologico è stata girata tra il Parco delle Grotte di Catullo e la s piaggia Giamaica , sul Lago di Garda a Sirmione: il paese era noto nel mondo antico ...

Chiamami col tuo nome - Guadagnino ha già in mente i sequel : Finalmente, dal 25 gennaio, anche in Italia arriva nelle sale il film di Luca Guadagnino, Chiamami col tuo nome. La pellicola, tratta dal romanzo omonimo di André Aciman, era stata presentata al pubblico internazionale al Sundance Festival nel gennaio 2017, cominciando la sua corsa verso il successo soprattutto negli Stati Uniti, dove è stato molto apprezzato dai critici. Apprezzamento che l’ha portato a numerosi premi e soprattutto alle ...

Chiamami col tuo nome : Luca Guadagnino pensa già ai sequel - Best Movie : Vedremo delle persone lasciare casa loro e andare per il mondo. È tutto ciò che posso dire, per adesso" . Che dire, vi piacerebbe rivedere Elio ( Timothée Chalamet ) e Oliver ( Armie Hammer ), però ...

Guadagnino : “Farò un sequel di Chiamami col tuo nome” : Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino ormai è sulla bocca di tutti. Il piccolo film (nelle sale dal 25 gennaio) del regista palermitano che adora le nouvelle vague (da quella francese alla giapponese, dall’inglese alla tedesca) e che predilige guardare oltre i confini del Belpaese (basta scorrere la sua filmografia: The Protagonists, Io sono l’amore, A Bigger Splash) ha conquistato il cuore di mezzo mondo e portato l’Italia agli Oscar con 4 ...

Chiamami col tuo nome o la porta stretta del desiderio : In un tempo che parla d’amore e di sesso con il lessico del consumo, della molestia e della violenza, il film di Luca Guadagnino è controcorrente. Leggi

Quattro scene di “Chiamami col tuo nome” : Per decidere se è il caso di andarlo a vedere, questo film di Luca Guadagnino nei cinema da oggi The post Quattro scene di “Chiamami col tuo nome” appeared first on Il Post.

