"Non sarei interessato" a formare una coalizione con il centro destra guidato da. Lo ha dichiarato alla Cnbc il premier,candidato del Pd, sottolineando che un esito elettorale di un Parlamento in stallo non sarebbe positivo per il Paese. "Dobbiamo essere molto attenti con queste elezioni a non interrompere il processo di riforme che abbiamo realizzato negli ultimi 5 anni con lo sforzo dei lavoratori e delle imprese italiane. Sarebbe molto grave", ha aggiunto.(Di mercoledì 24 gennaio 2018)