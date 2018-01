Meteo | Inverno al bivio | verso un Febbraio mite o freddo e prturbato

Meteo | Alta pressione delle Azzorre in arrivo. L'inverno ruggira' a fine mese [previsioni] : Fase più stabile in arrivo la prossima settimana. Alta pressione delle Azzorre su tutta Italia. Verso fine mese torna L'inverno Previsioni METEO (VIDEO) Previsioni METEO/ L'inverno è pronto ad...

Previsioni Meteo – Quando l’inverno inizia a …Febbraio! I precedenti di 1956 e 2012 e un’analisi (seria) sulla situazione attuale : Previsioni Meteo – L’Italia (così come gran parte d’Europa) sta vivendo un’anomalia di caldo eccezionale durante la stagione invernale: Gennaio potrebbe concludersi per l’Italia con il record assoluto del mese di Gennaio più caldo di sempre da Quando esistono i rilevamenti Meteorologici (oltre 200 anni), con anomalie superiori alla media di oltre 4°C su scala mensile e nazionale. E così, mentre milioni di persone ...

Previsioni Meteo Febbraio 2018 : la riscossa dell’inverno con gelo e neve dalla Russia? Due ipotesi : Previsioni Meteo Febbraio 2018 – Dopo un dicembre con clima invernale nella media, ma con precipitazioni comunque deficitarie, il mese di gennaio in corso, che mediamente è atteso come il più freddo della stagione invernale, sta evolvendo con temperature sopra la media e con diffusa siccità. Fa eccezione l’arco alpino, soprattutto occidentale, dove si addensano correnti da Nordovest con nevicate abbondanti, ma soprattutto in quota. ...

Previsioni Meteo : prossima settimana forte anticiclone - inverno in stand-by! : L'Italia continua a vivere un periodo molto dinamico dal punto di vista meteo-climatico, con frequenti sbalzi termici, senza però importanti ondate di freddo. Anche la prossima settimana...

Previsioni Meteo - clamoroso ribaltone dei modelli : l’irruzione fredda del weekend lambirà soltanto l’Italia con effetti marginali - Inverno italiano ancora in stand-by : 1/21 ...

Previsioni Meteo - altro che “Inverno” : sempre più caldo - Venerdì 19 Gennaio con oltre +20°C sull’Italia [MAPPE e DATI] : 1/5 ...

Previsioni Meteo - per l’Italia un’altra (tempestosa) settimana di transizione ma dal 20 Gennaio l’inverno torna a ruggire : ondata d’aria fredda Artica marittima in arrivo nel prossimo weekend : 1/37 ...

Previsioni Meteo - tra il 21 ed il 23 Gennaio l’Inverno potrebbe tornare in modo prepotente sull’Italia con GELO e NEVE fino a bassa quota [MAPPE] : 1/25 ...

Meteo weekend : fine settimana di pioggia - poi arriva il ciclone inverno : Meteo, le previsioni non lasciano ben sperare per il weekend del 13 e 14 gennaio. Sabato e domenica...

Previsioni Meteo - l’Inverno si prepara a ruggire : ondata di freddo polare marittimo tra 21 e 24 Gennaio sull’Italia - tanta neve fino a bassa quota : Previsioni Meteo – Nei prossimi giorni e fino al 20 circa, una media instabilità interesserà soprattutto il centro sud, con piogge frequenti, specie su aree meridionali e tirreniche. Le temperature sono rientrate nella media e farà anche piuttosto freddo al Nord, nel corso del prossimo fine settimana e Lunedì 15, con fiocchi deboli su Alpi, Prealpi e occasionali su alte pianure, sabato; neve fino in valle sulle Alpi, lunedì. Sbalzi termici ...

Previsioni Meteo - Inverno verso una svolta fredda : il Vortice Polare piomba sull’Europa - arriverà anche in Italia dopo il 20 Gennaio : 1/9 ...

Allerta Meteo - forti temporali al Sud e nuove piogge in arrivo da Ovest. Temperature in lieve calo - ma dell’Inverno non c’è traccia… : 1/20 ...

Previsioni Meteo - verso metà Gennaio all’insegna della normalità : l’inverno torna in rotta - seppur senza scossoni : Volge al termine la fase anomala di caldo fuori stagione e mediamente asciutta sul nostro Paese, salvo le piogge e le nevicate abbondanti al Nordovest. Le temperature, anche di 7/8° sopra la media di questi ultimi giorni, in particolare al Centro Sud, verranno rimpiazzate da valori repentinamente in calo e più consoni al periodo, a partire da mercoledì 10 Gennaio. Le correnti instabili e più fredde nordatlantiche si faranno più incisive, con ...