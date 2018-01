Modifiche alla fotocamera di Samsung Galaxy S8 e S7 | fix per portrait mode

Pokémon GO : Modifiche alla mossa 'Regalino' di Delibird Video : In questi ultimi giorni di fine 2017 il team di sviluppo di Pokémon GO ha rilasciato una moltitudine di sorprese per gli appassionati del Videogame. Con l'attuale Evento di Natale ancora in corso, lo staff di #Niantic ha inserito silenziosamente tutti i Pokémon Starter all'interno delle Uova da 5 Km [Video], mentre ha annunciato ufficialmente l'ingresso di 20 nuovi Pokémon, quasi tutti appartenenti alla Regione di Hoenn, ovvero alla terza ...

Pokémon GO : Modifiche alla mossa 'Regalino' di Delibird : In questi ultimi giorni di fine 2017 il team di sviluppo di Pokémon GO ha rilasciato una moltitudine di sorprese per gli appassionati del videogame. Con l'attuale Evento di Natale ancora in corso, lo staff di Niantic ha inserito silenziosamente tutti i Pokémon Starter all'interno delle Uova da 5 Km, mentre ha annunciato ufficialmente l'ingresso di 20 nuovi Pokémon, quasi tutti appartenenti alla Regione di Hoenn, ovvero alla terza generazione, ...

Il CEO di Huawei ha definito “stupide” alcune Modifiche alla EMUI : Richard Yu, CEO di Huawei, avrebbe definito "stupidi" alcuni cambiamenti apportati in passato alla EMUI, sottolineando il massimo impegno presente e futuro per migliorarla. L'articolo Il CEO di Huawei ha definito “stupide” alcune modifiche alla EMUI è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Manovra - sconto alla web tax - passa dal 6% al 3% resta fuori l'e-commerce. No a Modifiche sui contratti a termine : Slittano i tempi per il via libera della Manovra. In commissione Bilancio alla Camera prosegue l'esame degli emendamenti. Non ci saranno modifiche, salvo sorprese, nemmeno sugli indennizzi per i ...

Riforma pensioni - le probabili Modifiche alla Legge di Bilancio 2018 : Le ultime novità sulla Riforma pensioni al 6 dicembre 2017 vertono intorno alla Legge di Bilancio 2018. Il testo, lo ricordiamo, è già stato approvato in prima lettura al Senato. Ora si aprono alla Camera dei deputati i lavori per gli eventuali correttivi alla manovra, il termine ultimo per poter presentare gli emendamenti è il 7 dicembre 2017. Al momento gli occhi sono puntati sul pacchetto emendamenti riguardante il comparto previdenziale, ...

Contratti a tempo con limiti In arrivo novità per i dottorandi Le Modifiche dei Dem alla manovra : "Come Dipartimento Lavoro del Partito Democratico presenteremo emendamenti" per "l'abbassamento della durata massima dei Contratti a tempo determinato da 36 a 24 mesi e un pacchetto di misure per le politiche attive del lavoro" Segui su affaritaliani.it

Pensioni - Poletti : no Modifiche alla Fornero - le novità Video : Non c'è possibilita' di modificare la fase due della riforma #Pensioni inclusa nella legge di Bilancio 2018 così come chiede la Cgil di Susanna Camusso scesa in piazza nei giorni scorsi contro la legge Fornero e il #Governo Gentiloni che non intende modificarla. A ribadire la linea dell'esecutivo sul fronte previdenziale è ancora una volta il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Giuliano Poletti, impegnato nell'attuazione della fase ...

Chiude il tunnel di via Canevari - le Modifiche alla viabilità : Genova - Da lunedì 4 dicembre alle ore 22.00 a venerdì 8 dicembre alle ore 06.00 verrà chiuso il tunnel di via Canevari (direzione mare) per consentire alcuni lavori di messa in sicurezza e ...

Modifiche necessarie al FIT per uniformarsi alla direttiva europea : Sul Fit e sul piano transitorio si moltiplicano gli incontri organizzati dai sindacati. Il prossimo 6 dicembre è la volta dei Cobas che organizzano a Bologna un’assemblea il cui tema centrale riguarda alcune Modifiche possibili il per il FIT. Lo scorso 7 novembre era già stato un altro incontro in cui Cobas hanno illustrato le […] L'articolo Modifiche necessarie al FIT per uniformarsi alla direttiva europea proviene da Scuolainforma.

Pescara - Antonelli su Modifiche alla viabilità in centro : Ora, è evidente che qui anziché della Nuova Pescara, si parla della schizofrenia politica di chi sta governando Pescara: all'interno del Pd ci sono 3 persone che dicono 4 cose diverse e ...

Pioggia di emendamenti per le Modifiche alla legge di bilancio : Sono state presentate 4mila richieste di modifiche alla manovra al vaglio della commissione bilancio del Senato. Dal bonus bebè all'imposta sul web. Ma scoppia il caos per la tassa sui rifiuti ...

Docenti - i sindacati chiedono Modifiche alla Legge di Stabilità : Inserire nella Legge di Stabilità di fine anno una serie di interventi a favore dei Docenti precari "storici" e di ruolo che a seguito della riforma 107/2015 hanno subito palesi ingiustizie. A ...