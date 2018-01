Sci alpino - Discesa Kitzbuehel 2018 : Thomas Dressen sbanca la Streif! Beat Feuz beffato. Peter Fill nono : La Discesa sulla Streif di Kitzbuehel non poteva essere una gara banale. Proprio quando sembrava decisa e la vittoria già assegnata ecco che è spuntato Thomas Dressen. Il tedesco ha sparigliato la concorrenza, beffando lo svizzero Beat Feuz che stava accarezzando la doppietta dopo la vittoria di sette giorni fa a Wengen, e vinto con il tempo di 1’56″15. Una sorpresa: il 24enne ha trovato il primo podio in carriera solo ...

LIVE Sci alpino - Discesa Kitzbuehel 2018 in DIRETTA : sorpresone Dressen! Batte Feuz e Reichelt. Nono Fill - Paris attardato : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa libera di Kitzbuehel, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Sulla mitica Streif andrà in scena una grande Classica del Circo Bianco, quella che da tutti è ritenuta la Discesa per antonomasia: sulle nevi austriache sarà spettacolo puro su un tracciato che ha sempre regalato grandissime emozioni. Ci sarà sicuramente da divertirsi con tanti protagonisti che si daranno ...

Sci alpino - discesa Cortina 2018 : Weirather in esclusiva “Pensavo di poter vincere”. Goggia : “Non posso rischiare così” : Lindsey Vonn ha vinto la discesa di Cortina davanti a Tina Weirather e Jacqueline Wiles. Per le azzurre non è stata una giornata brillante come di Coppa, con Johanna Schnarf, nona, la migliore delle azzurre. Le parole delle protagoniste della gara dopo la seconda discesa di Cortina. Tina Weirather in esclusiva: “Sciare qui è sempre un piacere, la cornice e il pubblico, oltre al panorama, sono cose che non si trovano in nessun’altra ...

LIVE Sci alpino - Discesa Kitzbuehel 2018 in DIRETTA : sorpresone Dressen! Batte Feuz e Reichelt. Settimo Fill - nono Paris : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa libera di Kitzbuehel, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Sulla mitica Streif andrà in scena una grande Classica del Circo Bianco, quella che da tutti è ritenuta la Discesa per antonomasia: sulle nevi austriache sarà spettacolo puro su un tracciato che ha sempre regalato grandissime emozioni. Ci sarà sicuramente da divertirsi con tanti protagonisti che si daranno ...

LIVE Sci alpino - Discesa Kitzbuehel 2018 in DIRETTA : Feuz davanti a tutti! Fill quinto - Paris settimo - Innerhofer cade : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa libera di Kitzbuehel, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Sulla mitica Streif andrà in scena una grande Classica del Circo Bianco, quella che da tutti è ritenuta la Discesa per antonomasia: sulle nevi austriache sarà spettacolo puro su un tracciato che ha sempre regalato grandissime emozioni. Ci sarà sicuramente da divertirsi con tanti protagonisti che si daranno ...