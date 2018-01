AIDA YESPICA La showgirl venezuelana ammette | Mi manca ancora la Casa del GF Vip

AIDA Yespica/ La showgirl venezuelana fra i giudici dello show di Paola Perego (Superbrain) : Aida Yespica questa sera sarà nella giuria dello show di Paola Perego, dove affiancherà Amadeus e Roberto Giacobbo. Appuntamento su Rai Uno alle 21.25 (Superbrain)(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 09:49:00 GMT)

Superbrain - anticipazioni seconda puntata : Amadeus e AIDA YESPICA in giuria : Superbrain, anticipazioni sulla seconda puntata di venerdì 19 gennaio dalle 21.25 su Rai1 con Paola Perego: ecco giudici, ospiti ed esibizioni previste. Superbrain, meccanismo del programma di Rai1 con Paola Perego Protagoniste del programma sono persone con capacità mentali straordinarie che si sfidano tra loro e si sottopongono al giudizio del pubblico in studio e […] L'articolo Superbrain, anticipazioni seconda puntata: Amadeus e Aida ...

AIDA YESPICA torna da Geppy Lama : spunta il retroscena : Dopo i difficili momenti vissuti dall'imprenditore napoletano Geppy Lama in diretta come ospite del Grande Fratello Vip, ora sembra essere tornato il sereno nella storia d'amore con la bombastica...

Gossip : Giulia De Lellis 'mette in guardia' Andrea - AIDA YESPICA torna con l'ex? Video : #Giulia De Lellis e #Aida Yespica: sono le due finaliste del Grande Fratello VIP ad accendere il #Gossip in questi primi giorni del 2018. Se la giovane influencer stuzzica il fidanzato Andrea Damante sulle pagine di una rivista, la bella venezuelana continua a far discutere per il 'tira e molla' con Geppy Lama: secondo Novella 2000, infatti, la showgirl sarebbe tornata con l'ex compagno dopo la rottura avvenuta nel dicembre scorso. Giulia De ...

VERIDIANA DE MORAES/ Vittima o carnefice di Geppy Lamma? La sua verità sul rapporto con AIDA Yespica : Le rivelazioni di Verdiana De MORAES sono davvero innocenti o mineranno il rapporto tra Geppy Lamma e Aida Yespica dopo la pace fatta? Ecco cosa è successo(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 14:10:00 GMT)

Gossip news - AIDA YESPICA torna in Italia? Video : Le ultime notizie di #Gossip ci informano che la bella showgirl #Aida Yespica 35 anni ha deciso di tornare in Italia. la modella e attrice venezuelana dunque lascera' gli Stati Uniti. Aida ha esternato la sua scelta di aprire un nuovo capitolo della sua vita nel nostro paese, durante una recente intervista alla nota rivista settimanale Chi. La donna di spettacolo ha affermato di essere stata in Italia a lungo per motivi prettamente ...

AIDA YESPICA tradita da Geppy : nuove rivelazioni dell’amante Veridiana De Moraes a Pomeriggio 5 : Aida Yespica tradita dal fidanzato Geppy: l’amante Veridiana De Moraes, ex di Uomini e Donne, a Pomeriggio 5 Si sono lasciati da settimane, ma la storia tra Aida Yespica e Geppy continua a tenere banco. Soprattutto dopo che Veridiana De Moraes, ex del Trono Over di Uomini e Donne, ha rivelato di aver avuto una […] L'articolo Aida Yespica tradita da Geppy: nuove rivelazioni dell’amante Veridiana De Moraes a Pomeriggio 5 proviene ...

AIDA YESPICA : "Torno a vivere in Italia con mio figlio Aron" : Dopo l'esperienza al Gf Vip , la vita di Aida Yespica è finita ancora più sotto i riflettori. Sono centinaia gli utenti che continuano a domandarle della sua storia (ormai finita) con Giuseppe Lama , ...