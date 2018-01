Calciomercato Juventus News | Concorrenza inglese per il romanista Emerson

OZIL ALLA JUVENTUS? / Calciomercato news : il tedesco vuole i bianconeri - ma l'ingaggio... : OZIL ALLA JUVENTUS? Calciomercato news: in Inghilterra le voci sono contrastanti, infatti c'è chi parla della voglia di volare in bianconero e invece chi sottolinea sia pronto a rinnovare.(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 12:29:00 GMT)

Calciomercato - i tabloid scatenati : 'Özil affascinato dalla Juventus' : ROMA - Mesut Ozil-Juventus , si può. Secondo i tabloid inglesi il fantasista tedesco, in scadenza di contratto con l'Arsenal, sarebbe affascinato da un'esperienza in bianconero. A Torino ritroverebbe ...

Ozil alla Juventus?/ Calciomercato news : il tedesco dei Gunners serve davvero ai bianconeri? : Ozil alla Juventus? Calciomercato news: in Inghilterra le voci sono contrastanti, infatti c'è chi parla della voglia di volare in bianconero e invece chi sottolinea sia pronto a rinnovare.(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 10:32:00 GMT)

Calciomercato JUVENTUS/ News - Han nuovo obiettivo per l'estate! (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO JUVENTUS, ultime notizie legate alla squadra bianconera: per giugno si pensa a nuovi giovani tra cui Han, di proprietà del Cagliari ma in prestito al Perugia.(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 10:32:00 GMT)

OZIL ALLA JUVENTUS?/ Calciomercato news : voci contrastanti dall'Inghilterra - tra rinnovo e voglia bianconera : OZIL ALLA JUVENTUS? Calciomercato news: in Inghilterra le voci sono contrastanti, infatti c'è chi parla della voglia di volare in bianconero e invece chi sottolinea sia pronto a rinnovare.(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 08:57:00 GMT)

Calciomercato Juventus/ News - Ozil sogna i bianconeri! (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate alla squadra bianconera: in Inghilterra ne sono convinti, Mesut Ozil sogna di vestire la maglia della squadra di Allegri, ma a livello tattico..(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 03:32:00 GMT)

Calciomercato Juventus : Darmian ritorna di moda - ecco il piano : La Juventus deve necessariamente rivoluzionare tutta la batteria dei terzini. O quasi. Questo la società bianconera lo sa bene ed infatti sta provando a scandagliare il mercato alla ricerca di profili di qualità ma allo stesso tempo giovani e con esperienza internazionale. Uno dei profili made in Italy che Marotta e Paratici stanno prendendo in seria considerazione è quello di Matteo Darmian, classe ’89 ed attualmente di proprietà ...

Calciomercato Juventus : Allegri piace in Premier League - c’è già il sostituto? : Forse è solo una suggestione, ma è una di quelle importanti e che hanno un loro peso specifico. Massimiliano Allegri e la Juventus potrebbero separare le loro strade a fine stagione: è una possibilità reale e che potrebbe verifarsi concretamente, dal momento che il ciclo sembra essere ormai finito nonostante gli ottimi risultati che, acnhe quest’anno, sembrano destinati ad arrivare. Con o senza la Champions League. In Premier League ...

Calciomercato Juventus - Alex Sandro vicino all'addio - tre nomi per sostituirlo Video : Dai tempi del suo arrivo da semisconosciuto a Torino ad oggi, #Alex Sandro ha fatto molta strada, tanto da diventare uno dei migliori laterali difensivi in circolazione in Europa. Dopo i primi tempi di adattamento in cui faceva da riserva al più esperto Evra, il brasiliano è diventato padrone assoluto della fascia mancina della squadra di Massimiliano Allegri [Video], collezionando assist, gol e soprattutto diversi trofei. Questa, però, potrebbe ...

Calciomercato Juventus - Alex Sandro vicino all'addio - tre nomi per sostituirlo : Dai tempi del suo arrivo da semisconosciuto a Torino ad oggi, Alex Sandro ha fatto molta strada, tanto da diventare uno dei migliori laterali difensivi in circolazione in Europa. Dopo i primi tempi di adattamento in cui faceva da riserva al più esperto Evra, il brasiliano è diventato padrone assoluto della fascia mancina della squadra di Massimiliano Allegri, collezionando assist, gol e soprattutto diversi trofei. Questa, però, potrebbe essere ...

Calciomercato - il punto sulle trattative della Juventus : da Can a Barella - occhi al futuro : In un gennaio senza troppi impegni, la Juventus non resta assolutamente ferma. Dopo un inizio di stagione traballante, la squadra di Massimiliano Allegri ha ricominciato a macinare punti al ritmo ...

Calciomercato Juventus - Wenger spera nel rinnovo di Ozil - poi attacca : 'ecco chi e come stanno uccidendo il mercato' : Calciomercato Juventus, si spegne il sogno Ozil? Arsene Wenger spera nel rinnovo con l'Arsenal, poi rifila una velenosa stoccata alle logiche del mercato Il Calciomercato della Juventus potrebbe ...

Calciomercato Juventus/ News - Darmian : aumenta il pressing bianconero (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: il club torinese vorrebbe riportare in Italia il terzino sinistro della nazionale italiana, Darmian(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 09:13:00 GMT)

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 13 gennaio in DIRETTA : Milan su Dzeko - la Juventus vuole Han - Verdi-Napoli è quasi fatta : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di sabato 13 dicembre. Vi aggiorneremo in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali su Serie A, Serie B e Campionati esteri. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE testuale. Le trattative di ieri (12 gennaio) CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA ...