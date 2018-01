PAGELLE Napoli Verona 2-0 | Fantacalcio | i voti della partita Sarri domina la sfida

Napoli-Verona - le PAGELLE : Koulibaly la sblocca - Mertens a digiuno - Calcio : Pochi al mondo come il senegalese nel suo ruolo. MARIO RUI 6,5 - In crescita costante. Oggi ha mostrato notevole passi avanti sotto l'aspetto fisico. HAMSIK 6 - Non la sua migliore gara, ma ...

PAGELLE Napoli-Verona 2-0 : Allan imprescindibile - Kean impalpabile : Pagelle Napoli-Verona – Il Napoli ci impiega circa un’ora di gioco per sbloccare il match ma poi Koulibaly fa esplodere il San Paolo realizzando il goal del vantaggio contro il Verona che ha scacciato la paura di un pareggio che avrebbe potuto far perdere la testa della classifica ai partenopei, nel finale poi Callejon mette al sicuro il risultato. Vittoria meritatissima per la squadra di Sarri che ha creato una quantità infinita di ...

PAGELLE Napoli-Atalanta 1-2 - Coppa Italia 2018 : stecca Chiriches - Gomez trascina gli orobici : L’Atalanta firma la sorpresa nei quarti di finale di Coppa Italia, imponendosi per 1-2 in casa del Napoli e staccando il biglietto per le semifinali. Andiamo a scoprire le Pagelle dell’incontro. NAPOLI Sepe 5,5 Inoperoso in avvio, Gomez gli scalda i guanti dopo una buona mezz’ora, lui risponde presente. Non può nulla sulla conclusione letale di Castagne, qualche colpa in più sulla conclusione di Gomez. Hysaj 6 Ordinaria ...

PAGELLE Napoli-Atalanta 1-2 : Hamsik non incide - Gomez è una sentenza : Pagelle Napoli-Atalanta – Comincia nel peggiore dei modi il 2018 del Napoli. I partenopei salutano la Coppa Italia eliminati ai quarti di finale da un’ottima Atalanta che conquista il pass per le semifinali grazie ai goal di Castagne e Gomez, inutile la rete di Mertens nel finale. Sarri sorprende lanciando titolari Rog e Diawara a centrocampo, ma soprattutto e Zielinki e Ounas in attacco con Mertens e Insigne inizialmente in ...

LIVE PAGELLE Napoli-Atalanta - Coppa Italia 2018 in DIRETTA : i voti della sfida del San Paolo. Le formazioni ufficiali : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Napoli-Atalanta Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale delle Pagelle della sfida tra Napoli ed Atalanta, valida per i quarti di finale della Coppa Italia di calcio. Alle ore 20.45 allo stadio San Paolo della città partenopea andrà in scena la gara secca che designerà la terza semifinalista della competizione. Nella parte bassa del tabellone sono infatti già certe di un posto tra le migliori quattro ...

