Isobare | definizione

Leggi la notizia su ideegreen

(Di mercoledì 3 gennaio 2018), linee tracciate su mappe e cartine che possono sembrare quelle per trovare un tesoro avvicinandosi sempre di più all’obiettivo. Sono sì preziose ma per ben altro motivo. Ci aiutano a capire cosa accade nell’atmosfera e che tempo farà nel futuro prossimo. E non solo… dopo aver capito come sono tracciate, carte e previsioni del tempo avranno per noi un significato più profondo. (altro…)Idee Green.