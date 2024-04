Orrore vicino Roma | oltre 150 kg di carne e pesce in cattivo stato di conservazione al noto ristorante

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 25 aprile 2024) Una cucina veramente da incubo con alimenti andati a male e conservati nel peggiore dei modi: la scoperta dei Nas è da non credere. Tutti i dettagli sulla vicenda e quali sono le conseguenze per i titolari dei locali. Continuano i controlli, da parte dei carabinieri, contro le cucine che non rispettano le norme igienico-sanitarie all’interno dei ristoranti. La situazione trovata davanti ai propri occhi ha lasciato senza parole, specialmente durante alcuni accertamenti. Nas scoprono alcuni ristoranti che non hanno rispettato le norme sanitarie, sanzioni per migliaia di euro – CityRumors.itSi parla di numerose criticità riscontrate, da qui i sequestri degli alimenti per un valore di11mila euro. Sono state indisposte sanzioni di natura amministrativa di circa 3mila euro. I controlli hanno permesso di scoprire situazioni incredibili e totale ...