L’esercito israeliano è pronto per entrare a Rafah, attende solo il via libera dal governo. I media di Israele ne sono certi. L’operazione di terra inizierà “molto presto”, ha riferito l’emittente Kan Tv citando due funzionari americani. E proprio per discutere dell’imminente offensiva ... Continua a leggere>>

L'esercito israeliano ha condotto tutti i preparativi necessari per entrare a Rafah , che ritiene l'ultimo bastione di Hamas nella Striscia di Gaza, e potrà lanciare un'operazione non appena avrà ottenuto l'approvazione del governo: lo riporta Haaretz riportando media internazionali che citano un ... Continua a leggere>>

Guerra in Medio Oriente, l'esercito israeliano ammassa tank al confine con Gaza - Il movimento dei mezzi militari a rafah sembra essere la preparazione per un'invasione della città di confine. Il portavoce del Pentagono annuncia che è iniziata la costruzione del molo per far arriva ...

Continua a leggere>>

Medio Oriente L'esercito israeliano avrebbe ammassato i tank al valico per rafah - L'esercito israeliano ha ammassato decine di carri armati e veicoli blindati lungo il confine con la Striscia di Gaza meridionale in quelli che sembrano essere i preparativi per un'invasione della ...

Continua a leggere>>

"L'esercito israeliano ammassa tank al valico per rafah". Preparativi per l’invasione della città - L’esercito israeliano ha ammassato decine di carri armati e veicoli blindati lungo il confine con la Striscia di Gaza meridionale in quelli che sembrano ...

Continua a leggere>>