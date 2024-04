Empoli - chiavi dell’attacco a Niang Le ultime per Bergamo

Ecco come si risistemerà il Bologna visto l’Infortunio di Zirkzee. Dalla conferma Riccardo Orsolini alle sorprese Odgaard-Castro Come riportato oggi da Gazzetta.it, il Bologna deve compensare a tutti i costi l’assenza di Zirkzee, e le soluzioni offensive per Thiago Motta non tendono a ...

Continua a leggere>>