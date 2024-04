Rafael Nadal | Non sono un risultatista Tre settimane fa pensavo di non giocare più una partita

(Di giovedì 25 aprile 2024)ha sconfitto lo statunitense Blanch in due rapidi set (6-1, 6-0) e si è così qualificato al secondo turno del Masters 1000 di Madrid, dove affronterà l’australiano Alex de Minaur. Sarà la rivincita della sfida di settimana scorsa, vinta dall’oceanico sulla terra rossa di Barcellona. Il fuoriclasse spagnolo sta cercando di ritrovare la forma fisica dei giorni migliori e già il test di sabato potrebbe dare qualche risposta in più sulla condizione del mancino di Manacor.ha analizzato la propria prestazione in conferenza stampa: “Nonun, non lomai stato.realista e vedo ciò che accade. Ho affrontato un giocatore con grande potenziale e che credo avrà un gran futuro, però oggi ha commesso tantissimi ...

Darwin Blanch deve ancora compiere 17 anni, succederà il 28 settembre, dunque fra lui e Rafael Nadal ci sono circa 21 anni di differenza. Già questo rende la sfida speciale, perché siamo in un Masters 1000, e già arrivare a giocare nel tabellone principale di un torneo del genere per un ragazzino ...

rafael nadal, esordio senza problemi: Darwin Blanch silurato in 66 minuti - TENNIS, MADRID - Buona la prima per rafael nadal, che rimanda a casa il baby americano Darwin Blanc con il punteggio di 6-1 6-0 in un'ora e sei minuti di gioco.

nadal, esordio da sogno a Madrid: il maiorchino batte Blanch 6-1, 6-0 - Tutto facile per rafael nadal. C'era attesa per l'esordio del campiona maiorchino alla Caja Magica di Madrid, sede del Masters1000 sulla terra rossa spagnola. Il fuoriclasse nativo di Manacor, tornato ...

ATP Madrid, nadal: "Tre settimane fa non sapevo se sarei mai tornato in campo" - Tennis - ATP, Flash, Interviste | "Blanch ha sbagliato tantissimo oggi, le mie sensazioni non sono cambiate" - dice Rafa nadal. "Con De Minaur proverò a divertirmi, ma oggi con lui non sono favorito"

