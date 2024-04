Made in Italy - Oromare premia 10 Maestri Orafi che hanno fatto la storia dell’oreficeria napoletana

(Di giovedì 25 aprile 2024) Marcianise. “L’Arte orafa campana – Incontri e racconti”. Martedì 30 aprile 2024 alle ore 11, presso la sala Auditorium del Centro Orafosi incontreranno studenti, imprenditori, professionisti, rappresentanti delle istituzioni scolastiche, del mondo universitario e associativo per testimoniare il valore identitario e culturale del nostro Artigianato tradizionale, asset immateriale da promuovere e proteggere per il futuro delle nuove generazioni e per la salvaguardia delin. Dopo i saluti del dott. Gennaro Mincione, CEO Centro Orafodi Ornella Zerlenga, Direttore del Dipartimento Architettura e Disegno Industriale dell’Università Vanvitelli e di Danila Jacazzi, Delegata Terza Missione Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale dell’Università Vanvitelli, interverranno Arduino ...

