Milan - Martorelli | Stagione deludent - l’Inter ha vinto come sognava

Addio al milan, Romano annuncia: "Giroud alle firme con Los Angeles" - Il contratto fino a dicembre 2025 sarà siglato nelle prossime ore. Giroud lascerà il milan da svincolato. Ad annunciare su X l'accordo raggiunto, è il giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano.

martorelli: "All'Inter non accadrà quel che abbiamo visto a Napoli" - Giocondo martorelli, intermediario di mercato, ha analizzato il trionfo dell'Inter in campionato e ha tirato in ballo anche i partenopei.

martorelli: “Al contrario del Napoli, l’Inter non avrà problemi nella prossima stagione” - Così a TuttoMercatoWeb.com l’operatore di mercato Giocondo martorelli. TuttoNapoli.net foto di Federico De Luca “Inter Scudetto meritatissimo. È successo quanto avevano sognato da mesi, vincerlo in c ...

