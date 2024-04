Bambino ucciso dai pitbull a Eboli - i funerali | stasera fiaccolata per Francesco Pio a Campolongo

La magistratura continua le indagini sulla morte di Francesco Pio, il bimbo di 13 mesi ucciso da due pitbull in una villetta a Campologo di Eboli , in provincia di Salerno. Intanto, la comunità del paese si è stretta intorno alla famiglia in lutto. L’Ansa era presente quest’oggi, 25 aprile, alla ... Continua a leggere>>

Dolore e lacrime per francesco Pio, il bimbo ucciso dai pitbull - Lutto cittadino e manifesti con messaggi d’affetto nel giorno dei funerali del piccolo. La famiglia chiede giustizia ...

Continua a leggere>>

Le lacrime per francesco Pio, il bimbo ucciso dai pitbull - Una comunità in lutto per l'ultimo saluto oggi a francesco Pio, il bambino di 13 mesi ucciso da due pitbull mentre si trovava in braccio a uno zio. I funerali si sono svolti nella parrocchia SS. (ANSA ...

Continua a leggere>>

Morte del piccolo francesco Pio ucciso da pitbull: stasera fiaccolata ad Eboli - StampaSi terrà questa sera alle 19:30, con partenza da Casina Rossa in Marina di Eboli, una fiaccolata per ricordare il piccolo francesco Pio. “La notizia della morte del piccolo francesco Pio ha scon ...

Continua a leggere>>