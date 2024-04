25 Aprile - in mille alla manifestazione di Firenze Antifascista

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 aprile 2024), 25 aprile 2024 – Circa 250 persone hanno partecipato in piazza Santo Spirito, con almeno 400 di loro che hanno poi sfilato in corteo. L'iniziativa, organizzata in occasione del 25 aprile, non ha creato problemi di ordine pubblico. Il corteo è partito poco dopo le 17 da piazza Santo Spirito dove è poi tornato dopo aver raggiunto piazza Tasso. Da segnalare solo un carrello in plastica del negozio Carrefour in piazza Tasso andato a fuoco, si spiega, dopo essere stata colpito da un fumogeno lanciato dai manifestanti, con conseguente attivazione del sistema antincendio.