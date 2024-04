Juventus-Milan - Cosatti | Szczesny titolar - dubbio in attacco per Allegri

Bargiggia: “allegri non fa giocare a calcio la Juve, andrà via a fine stagione - Il giornalista di Sport Mediaset, Paolo Bargiggia, è intervenuto ai microfoni di Tv Play per commentare le voci riguardanti il futuro di Massimiliano allegri sulla panchina ...

Continua a leggere>>

Milan, forfait Juve: salta il match - Un ex rossonero, ora alla corte di allegri, in dubbio per la sfida con il suo passato, difficilmente sarà del match ...

Continua a leggere>>

cosatti: “Stagione ancora viva per la Juve, per il futuro di allegri si dovrà aspettare” - Francesco cosatti, giornalista di Sky Sport, ha parlato in collegamento dalla Continassa a proposito dell'avvicinamento della Juventus al match contro il Milan e alle ultime di formazione.

Continua a leggere>>