25 aprile - Mattarella | Uniti in antifascism - senza memoria non c' è futuro

(Di giovedì 25 aprile 2024) Roma, 25 apr. (Adnkronos) - ", non c'è". Così il presidente della Repubblica, Sergio, in occasione del 25, celebrando l'anniversario della Liberazione a Civitella in Val di Chiana, in Toscana, dove nel 1944 i nazisti trucidarono 244 persone. "Aggiungo - utilizzando parole pronunciate da Aldo Moro nel 1975 - che 'intorno all'o è possibile e doverosa l'unità popolare,compromettere d'altra parte la varietà e la ricchezza della comunità nazionale, il pluralismo sociale e politico, la libera e mutevole articolazione delle maggioranze e delle minoranze nel gioco democratico'", ha affermato il capo dello Stato. "All'infamia della strage di Marzabotto, la più grande compiuta in Italia, seguì un corollario altrettanto ...

(Agenzia Vista) Arezzo, 25 aprile 2024 Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , accolto dagli applausi a Civitella in Val di Chiana in occasione delle celebrazioni del 25 aprile . / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

25 aprile, cortei e tensioni da Roma a Milano - Un 25 aprile con cortei e iniziative in diverse città italiane, per ricordare la Festa della Liberazione del Paese dall'occupazione nazista e dal regime fascista. La giornata, che da punto di vista is ...

Gennaro Sangiuliano: "Non ho difficoltà a dichiararmi antifascista" - Le dichiarazioni di Gennaro Sangiuliano, ministro della Cultura, in occasione del 25 aprile. Le dichiarazioni di Gennaro Sangiuliano, ministro della Cultura, in occasione del 25 aprile. In ...

mattarella: «Intorno all'antifascismo l'unità del popolo è doverosa» - Non basta. mattarella enumera le stragi censite dagli storici e dalla magistratura militare, cinquemila, «crudeli e infami eccidi, rappresaglie, esecuzioni sommarie».

