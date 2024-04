Premier League 2023 2024 | poker senza storia per il Manchester City - Brighton sempre più in crisi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 25 aprile 2024) Per i più distratti sarebbe potuto forse essere considerato come uno degli ostacoli principali nella corsa alla vittoria dellaper il, in realtà come da copione la squadra di Guardiola passeggia sul campo di undi De Zerbipiù in caduta libera e ora finito persino nella zona destra della classifica, all’undicesimo posto col magro bottino di 44 punti. Per i cizitens, nonostante la ferita dell’eliminazione dalla Champions, con ilroboante dell’Amex Arena nel recupero della ventinovesima giornata arriva la reazione anche in campionato dopo il successo in FA Cup del weekend, questo vuol dire -1 in classifica nei confronti dell’Arsenal, ma con una partita ...