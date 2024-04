Carcere di Ariano Irpino - arrestato agente polizia penitenziaria | aveva 22 Sim per cellulari e 4,5 chili di droga

Tredici anni complessivi di condanna suddivisi fra sei imputati, per l’addebito primario di trasferimento fraudolento di valori. È l’epilogo del processo sul caso “Libeccio”, il bar di Pegli, quartiere genovese del ponente, finito sotto sequestro nell’ottobre scorso, quando per la medesima ... Continua a leggere>>

Viola la misura cautelare in atto: 24enne in carcere ad Ariano Irpino. Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Ariano Irpino hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere in sostituzione delle misure cautelari in atto di divieto di avvicinamento ...

Continua a leggere>>