De Rossi | Napoli fortissimo - lo scorso anno ha ammazzato il campionato Sarà una partita difficile

(Di giovedì 25 aprile 2024) Daniele De, allenatore della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport, dopo la vittoria contro l’Udinese: “È stato un misto di tattica, perché dalla parte in cui giocava Spina nellasospesa abbiamo trovato spazio, e di logica. Ho cercato di mettere in campo più giocatori possibili che potessero far gol, con un tiro da fuori o un colpo di testa. Ho tolto gente come Paredes in favore di Cristante, appunto di testa, o Pellegrini. E ho messo Angelino per come avrebbe potuto crossare. Quanto vale questo successo? Sono contento, è importante per la classifica e per il morale: dopo la sconfitta col Bologna eravamo un po’ giù. Contento per i giocatori: c’è gente venuta qui sapendo che non avrebbe fatto neanche un minuto eppure erano tutti a festeggiare. Partecipazione incredibile, certe cose mi toccavano da giocatore e da ...