Softball - Serie A1 2024 | giovedì di grande equilibrio e spettacolo Bollate e Saronn - pari di vertice

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 25 aprile 2024) Si è giocata oggi, in infrasettimanale, la quinta giornata dellaA1 di. Un giorno, per certa misura, ideale per richiamare negli stadi più persone possibili. In cambio, come andremo a vedere tra poco, delloè arrivato. In particolare, tra MKFo arriva il pareggio in termini di gare vinte. Nella prima è, con l’11-7 a favore dipropiziato da unquinto inning, in cui entrano il fuoricampo da due punti di Costa, i singoli di Elisa Cecchetti e Bigatton e il triplo di Slaba. Il tutto a contribuire al ribaltamento di risultato dal 2-6 pero. L’Inox Team, però, si riscatta eccome in gara-2, soprattutto per il terzo shutout di Kandra Lamb in cinque ...