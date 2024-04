Caos autovelox - adesso le multe possono essere annullate

(Di giovedì 25 aprile 2024) Manca chiarezza normativa suglistradali in Italia. Dopo la sentenza della Corte di Cassazione che ha accolto l’impugnazione di un avvocato di Treviso, la situazione appare caotica. Il legale, da automobilista, aveva ricevuto una sanzione per aver viaggiato a 97 chilometri orari dove il limite è di 90. Ma lo strumento di rilevazione della velocità in base al quale l’uomo si è visto poi arrivare la multa a casa non era omologato. Ecco perché d’ora in avanti, il caso arrivando a fare giurisprudenza, ledeglinon omologati potrebbero venire. Le motivazioni della Suprema Corte sul caso dell’avvocato di Treviso risiedono nel fatto che il ministero delle Infrastrutture aveva autorizzato l’uso delle apparecchiature ma il Governo non le avrebbe sottoposte alla verifica tecnica necessaria. ...

autovelox non omologati, nel Bellunese molti comuni li spengono per il rischio ricorsi. Si rischia un effetto 'tsunami' - TRENTO. E' caos sulla ''regolarità'' degli autovelox sparsi sul territorio. Come spiegava il Dolomiti il comandate della polizia locale di Trento Alberto Adami, gli apparecchi per la rivelazione della ...

Schio. +22% Pasubio Tecnologia consolida gli investimenti, ricavi ancora in crescita - Si è tenuta al FaberBox di Schio l’assemblea dei soci di Pasubio Tecnologia, società pubblica di servizi informatici del territorio. Ordine del giorno dell’assemblea, l’approvazione del bilancio 2023 ...

Popolo della Famiglia: “caos autovelox non omologati esempio di mala gestione della cosa pubblica” - Il Popolo della Famiglia chiede al Governo di emanare una legge chiara per evitare problematiche burocratiche ed amministrative per cittadini e Comuni, con conseguente sperpero di danaro pubblico. Mir ...

